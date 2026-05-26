Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Quan chức Iran tiết lộ tình trạng sức khoẻ của Lãnh tụ tối cao Khamenei

Quỳnh Như

TPO - Bộ Y tế Iran cho biết, Lãnh tụ đạo tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei chỉ bị thương nhẹ trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi cuối tháng hai.

Theo hãng tin ILNA, phát ngôn viên Bộ Y tế Iran, Hossein Kermanpour hôm thứ Hai (25/5) cho biết các chấn thương của ông Mojtaba Khamenei không nghiêm trọng và không cần điều trị đặc biệt.

Ông Kermanpour xác nhận Lãnh đạo tối cao Iran Khamenei đã được đưa tới bệnh viện vào khoảng 13h ngày 28/2 theo giờ Tehran và vào phòng mổ cùng với một số người bị thương khác, song không tiết lộ tên bệnh viện.

Theo quan chức này, ông Mojtaba Khamenei được xuất viện vào rạng sáng 1/3, tuy nhiên không có thông tin về nơi ông được chuyển tới sau đó.

Ông Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức hồi tháng 3, sau khi người tiền nhiệm là cha ông - Ali Khamenei - thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành. Việc ông vắng bóng trước công chúng thời gian qua đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe và nơi ở của ông.

Cho đến nay, các tuyên bố được cho là của nhà lãnh đạo tối cao mới chủ yếu được phát qua truyền hình nhà nước Iran dưới hình thức người dẫn chương trình đọc lại, thay vì xuất hiện trực tiếp.

Ngày 7/5, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết ông đã đã có cuộc gặp kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi với lãnh tụ tối cao.

"Điều gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với tôi trong cuộc gặp này là phong thái, quan điểm và thái độ chân thành, khiêm nhường sâu sắc của ông Mojtaba Khamenei. Cách tiếp cận của ông ấy đã tạo nên bầu không khí dựa trên sự tin tưởng, bình tĩnh, thấu cảm và đối thoại trực tiếp", ông Pezeshkian nói.

Ba ngày sau, truyền thông nhà nước Iran đưa tin người đứng đầu Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran - Ali Abdollahi - cũng đã gặp Lãnh tụ tối cao Khamenei để nhận "các chỉ thị và hướng dẫn mới" liên quan tới hoạt động đối phó với các đối thủ của Iran.

Quỳnh Như
CNN
#Iran #Lãnh tụ tối cao #tấn công #tình hình Iran #xung đột #leo thang đàm phán #ngừng bắn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe