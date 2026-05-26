Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hàng giả vẫn tuồn ra thị trường vì thu lợi 'khủng'

Uyên Phương

TPO - Để đối phó với cơ quan chức năng, cửa hàng thường xuyên đóng cửa, hạn chế giao dịch trực tiếp. Việc giao nhận hàng chủ yếu thông qua shipper nhằm che giấu hoạt động kinh doanh.

Tối 25/5, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM cho biết, trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Đội QLTT số 3 đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra nhiều điểm kinh doanh trên địa bàn, phát hiện và thu giữ lượng lớn hàng hóa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Cụ thể, Đội QLTT số 3 phối hợp cùng Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra các hộ kinh doanh tại phường Chợ Lớn và phường Long Trường (TPHCM).

doi3-2.jpg
Lực lượng chức năng đột kích kho hàng tại phường Long Trường, tổng giá trị hàng hóa hơn 2,8 tỷ đồng

Tại phường Chợ Lớn, lực lượng chức năng phát hiện một hộ kinh doanh đang bày bán số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nước ngoài nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes, Rolex… Các mặt hàng gồm quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ gần 2.000 sản phẩm với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

doi3-4-9498.jpg
doi3-5-3458.jpg
Nhiều sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng bị thu giữ

Theo lời khai ban đầu, chủ cơ sở tổ chức nhập hàng giả thông qua các đầu mối trên mạng xã hội rồi bán trực tiếp tại cửa hàng, đồng thời livestream và bán online qua Facebook, Zalo, TikTok để thu lợi bất chính. Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử, sao kê tài khoản ngân hàng cùng tài liệu kế toán cho thấy từ đầu năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thu lợi hơn 4,5 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh hàng giả.

Dù biết rõ hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, chủ cơ sở vẫn cố tình thực hiện vì lợi nhuận cao. Để đối phó với cơ quan chức năng, cửa hàng thường xuyên đóng cửa, hạn chế giao dịch trực tiếp. Việc giao nhận hàng chủ yếu thông qua shipper nhằm che giấu hoạt động kinh doanh.

Trong khi đó, tại phường Long Trường, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện kho hàng chứa số lượng đặc biệt lớn gồm hàng nghìn đôi giày, dép và vớ giả mạo các nhãn hiệu Nike, Adidas, Converse. Toàn bộ hàng hóa đều chưa qua sử dụng, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Các nhãn hiệu và biểu tượng thương hiệu được in trực tiếp trên sản phẩm, không thể bóc tách hay tháo rời.

doi3-1.jpg
Kinh doanh hàng giả hàng nhái, thu lợi tiền tỷ khiến nhiều người bất chấp

Tổng trị giá lô hàng vi phạm được xác định hơn 2,8 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, đại diện các đơn vị sở hữu nhãn hiệu Adidas, Nike và Converse đã trực tiếp kiểm tra, chụp ảnh và xác định toàn bộ số hàng trên là hàng giả mạo nhãn hiệu.

Theo cơ quan chức năng, chủ cơ sở sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi vi phạm. Hàng hóa được thu mua trôi nổi trên mạng, sau đó quảng cáo và bán qua các tài khoản mạng xã hội, gian hàng thương mại điện tử nhằm tiếp cận khách hàng. Người mua chốt đơn trực tuyến và nhận hàng qua shipper, không giao dịch trực tiếp với chủ hàng. Đối tượng khai nhận đã kinh doanh theo phương thức này gần 3 năm, từ tháng 6/2023 đến ngày 30/4/2026, thu lợi bất chính hơn 3,5 tỷ đồng.

Hiện lực lượng chức năng đã niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Chi cục QLTT TPHCM cho biết, trong thời gian tới, các Đội QLTT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Uyên Phương
#hàng giả hàng nhái #thu giữ #TPHCM #quản lý thị trường #xử phạt #hàng hoa trôi nỗi #thu lợi bất chính #tăng cường kiểm tra #cao điểm chống hàng giả

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe