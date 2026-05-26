Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ ra điều kiện với các nước Trung Đông

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/5 cho biết, việc các quốc gia bao gồm Qatar, Pakistan, Ai Cập, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt tham gia Hiệp định Abraham là điều bắt buộc, như một phần nỗ lực đạt được thỏa thuận với Iran.

Tổng thống Trump xác nhận ông đã nói chuyện với lãnh đạo các quốc gia trên, cùng Ả-rập Xê-út và Bahrain về một loạt các thỏa thuận nhằm bình thường hóa quan hệ với Israel.

"Tôi đã tuyên bố rằng, sau tất cả những nỗ lực của Mỹ để cố gắng ghép nối bức tranh phức tạp này lại với nhau, điều bắt buộc là tất cả các quốc gia này, ít nhất là đồng thời, phải ký kết Hiệp định Abraham”, ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social hôm 25/5.

Tổng thống Mỹ nói rằng, các quốc gia này sẽ rất vinh dự khi Iran trở thành một phần của hiệp định, một khi đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Ông cũng cho biết các cuộc đàm phán với Iran "đang tiến triển tốt đẹp”, nhưng không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy các bên sắp đạt được thoả thuận.

Trước đó, Axios đưa tin, trong cuộc điện đàm ngày 23/5 với các lãnh đạo Bahrain, Ai Cập, Jordan, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Pakistan, Ả-rập Xê-út và Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Trump bày tỏ hy vọng rằng sau khi xung đột Iran kết thúc, các quốc gia không tham gia Hiệp định Abraham hoặc không có hiệp ước hòa bình với Israel sẽ bình thường hóa quan hệ với Tel Aviv.

Các đại diện Qatar, Pakistan và Ả-rập Xê-út - những quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Israel - đã tỏ ra ngạc nhiên trước yêu cầu của Tổng thống Trump.

"Một sự im lặng bao trùm, ông Trump đã nói đùa và hỏi liệu họ có còn ở đó không", một quan chức Mỹ nói với Axios.

Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý, rằng đặc phái viên của tổng thống Steve Witkoff và con rể tổng thống - Jared Kushner - sẽ giải quyết vấn đề bình thường hóa quan hệ giữa các quốc gia này và Israel trong những tuần tới.

Trước đó, trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, tổng thống Mỹ đã gợi ý rằng Iran có thể muốn tham gia Hiệp định Abraham trong tương lai.