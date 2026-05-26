Nga khuyến cáo người nước ngoài rời Kiev, tuyên bố thay đổi chiến lược ở Ukraine

TPO - Mátxcơva kêu gọi người nước ngoài rời khỏi thủ đô Kiev của Ukraine, đồng thời cảnh báo cư dân địa phương nên tránh xa các địa điểm quân sự, cơ sở công nghiệp và trụ sở chính phủ.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 25/5, Bộ Ngoại giao Nga gọi vụ tấn công của Ukraine vào ký túc xá trường cao đẳng nghề ở Cộng hoà Nhân dân tự xưng Lugansk là “giọt nước tràn ly” đối với Mátxcơva. Vụ tấn công đã khiến nhiều thương vong, chủ yếu là các nữ sinh.

Để đáp trả, Nga tuyên bố sẽ thay đổi cách tiếp cận đối với cuộc xung đột ở Ukraine.

“Đây là giọt nước tràn ly. Trong hoàn cảnh này, lực lượng vũ trang Nga sẽ tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine ở Kiev, bao gồm cả các địa điểm thiết kế, sản xuất, lập trình máy bay không người lái”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nói thêm rằng chiến dịch này cũng sẽ nhắm đến “các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy”.

Bộ này lưu ý, các mục tiêu đã được chỉ định nằm rải rác khắp Kiev. Do đó, Mátxcơva kêu gọi công dân nước ngoài, bao gồm các nhà ngoại giao và đại diện của các tổ chức quốc tế, rời khỏi thủ đô Ukraine ngay lập tức. Ngoài ra, cư dân Kiev cũng được cảnh báo nên tránh xa "các cơ sở quân sự và hành chính của chính quyền Ukraine”.

Trước đó, đêm 23, rạng sáng ngày 24/5, Nga đã mở cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine bằng 90 tên lửa các loại và 600 máy bay không người lái, với hướng tấn công chính là thủ đô Kiev. Các tên lửa được quân đội Nga sử dụng bao gồm tên lửa đạn đạo Oreshnik, tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal và tên lửa hành trình Zircon.

Hiện, quân đội Ukraine chưa phản hồi tuyên bố mới nhất của Bộ Ngoại giao Nga.

