Đồng Tháp khám sức khỏe miễn phí cho 1,9 triệu người

Chúc Trí

TPO - Đồng Tháp chính thức khởi động chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Dự kiến, chương trình trong năm nay sẽ khám cho hơn 1,9 triệu lượt người.

Người dân được khám sức khoẻ miễn phí tại phường Cao Lãnh. Ảnh: V. Tiến

Ngày 25/5, Tại Trung tâm Y tế Khu vực Cao Lãnh 1 và Trường Mầm non Tịnh Thới (phường Cao Lãnh), hàng trăm người cao tuổi, thương bệnh binh, người khuyết tật, trẻ em đã đến điểm khám. Các bác sĩ khám sàng lọc và tư vấn tận tình cho từng người.

Ông Trần Văn Thạnh (68 tuổi) cho biết, việc được chủ động khám tầm soát như thế này giúp những người lớn tuổi như ông trút bỏ được gánh nặng tâm lý, kịp thời phát hiện bệnh lý tuổi già để điều trị sớm.

Kiểm tra hoạt động khám sức khoẻ cho người dân tại phường Cao Lãnh, ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đây là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và bảo đảm an sinh xã hội. Do đó, các đơn vị phải bảo đảm chất lượng chuyên môn, giữ thái độ phục vụ tận tình, chu đáo. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế để phục vụ người dân tốt nhất.

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp kiểm tra điểm khám sàng lọc tại Trường Mầm non Tịnh Thới, phường Cao Lãnh.

Cùng ngày 25/5, tại Trung tâm Y tế khu vực Sa Đéc 1 và Trường Mầm non Tân Khánh Đông (phường Sa Đéc) đã tiếp nhận, khám tổng quát và tư vấn sức khỏe cho hơn 520 người dân và học sinh. Ông Nguyễn Phước Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo hoạt động khám sức khoẻ cho người dân tại đây.

Theo kế hoạch, tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu, 100% đối tượng thuộc diện ưu tiên (người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người bảo trợ xã hội, người trên 60 tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, người mắc bệnh mạn tính...) được khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm.

Dự kiến, trong năm nay, toàn tỉnh Đồng Tháp sẽ có hơn 1,9 triệu lượt người được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Kết quả được cập nhật trực tiếp vào Sổ sức khỏe điện tử để theo dõi sức khoẻ toàn dân.

#Khám sức khỏe #Đồng Tháp #Chương trình y tế #Y tế cộng đồng #Khám miễn phí #Sức khỏe người dân #An sinh xã hội

