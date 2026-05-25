Herbalife tăng cường hợp tác phát triển bền vững tại Việt Nam

Herbalife tham gia đối thoại với nhiều bộ ngành, tài trợ cho Triển lãm Đổi mới và Phát triển bền vững của US-ASEAN Business Council, thúc đẩy hợp tác về dinh dưỡng - thể thao tại Việt Nam.

Các hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình làm việc của đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) với chính phủ Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ, nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. .

Trong 5 ngày làm việc (13-17/4), ông Julian Cacchioli - Phó chủ tịch Quan hệ Đối ngoại khu vực EMEA, Ấn Độ và châu Á - Thái Bình Dương của Herbalife - cùng đại diện nhiều tập đoàn Mỹ đã tham gia các buổi làm việc với Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trước khi kết thúc chương trình bằng cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ.

Ông Julian Cacchioli, đại diện Herbalife, phát biểu tại buổi làm việc giữa Bộ Y Tế và Đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN. Nguồn Ảnh: Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN

Song song các hoạt động đối thoại, Herbalife đảm nhận vai trò là một trong các nhà tài trợ vàng tại Lễ kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ Hoa Kỳ và buổi Triển lãm Đối thoại Đổi mới và Phát triển bền vững do USABC tổ chức. Tại sự kiện, doanh nghiệp giới thiệu việc lồng ghép các tiêu chí phát triển bền vững vào hoạt động toàn cầu, từ kinh doanh có trách nhiệm, chuyển đổi số đến các sáng kiến cộng đồng. Đại diện Herbalife cho biết, với mạng lưới hoạt động tại 95 thị trường, phát triển bền vững được xem là nền tảng để tạo ra giá trị dài hạn.

Khu vực Thông tin phát triển bền vững của Herbalife tại buổi Đối thoại đổi mới và phát triển bền vững do USABC tổ chứcTriển lãm Đổi mới & Phát triển Bền vững kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ. Nguồn Ảnh: Herbalife

Trong buổi đối thoại với Bộ Y tế, Herbalife nhấn mạnh vai trò của dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học trong việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe chủ động và nâng cao chất lượng cuộc sống, phù hợp với xu hướng ngày càng gia tăng về nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Thông qua các cuộc làm việc với Bộ Công Thương, Quốc hội và Chính phủ, Herbalife cho biết mong muốn tiếp tục tham gia các đối thoại chiến lược với cơ quan quản lý, đồng thời đóng góp vào môi trường kinh doanh minh bạch và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Sau chương trình của USABC, Herbalife tiếp tục có buổi làm việc song phương với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đại diện Bộ ghi nhận mối quan hệ hợp tác kéo dài gần 15 năm giữa hai bên, đồng thời đánh giá doanh nghiệp không chỉ đóng vai trò tài trợ mà còn trở thành đối tác đồng hành trong các hoạt động phát triển thể thao và cộng đồng.

Buổi làm việc diễn ra vào sáng ngày 17/4 tại trụ sở Bộ VHTTDL. Ảnh: PV

Trong nhiều năm qua, Herbalife hỗ trợ dinh dưỡng cho các đội tuyển quốc gia, đồng hành cùng vận động viên tại các đấu trường như SEA Games, ASIAD, Olympic và Paralympic. Doanh nghiệp cũng tham gia các hoạt động thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng và nâng cao nhận thức về sức khỏe cộng đồng.

Tại buổi làm việc, hai bên thảo luận về chương trình khuyến khích người dân luyện tập thể thao thường xuyên trên quy mô toàn quốc. Herbalife bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành trong các sáng kiến nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Ngoài ra, đại diện doanh nghiệp và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng trao đổi về khả năng hợp tác trong việc hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho vận động viên sau khi giải nghệ.

Ông Julian Cacchioli cho biết Việt Nam là một trong những thị trường tiêu biểu của Herbalife tại khu vực, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của doanh nghiệp trong các hoạt động liên quan đến dinh dưỡng, thể thao và phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt.