Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản

TPO - Chiều 25/5, ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng các lãnh đạo thành phố đã đến thăm, chúc mừng các cơ sở, chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Đoàn đã đến thăm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, tại chùa Huê Nghiêm.

Ông Trần Lưu Quang thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc mừng đến Đức Pháp chủ, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, tăng ni, Phật tử cả nước nói chung và TPHCM nói riêng đón mùa Phật đản an lành, hạnh phúc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (thứ 4 từ trái qua) cùng các lãnh đạo thành phố thăm, chúc sức khỏe Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng nhân Đại lễ Phật đản. Ảnh: Việt Dũng

Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận, tri ân những đóng góp của tăng ni, Phật tử GHPG Việt Nam trong các hoạt động Phật sự, từ thiện, an sinh xã hội; đồng thời khẳng định Giáo hội luôn đồng hành, tham gia tích cực, hiệu quả các chương trình lớn của TPHCM, góp phần xây dựng và phát triển thành phố.

Ông Trần Lưu Quang chúc Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng luôn khỏe mạnh, tiếp tục là chỗ dựa niềm tin, biểu tượng tinh thần để định hướng, giáo dục, dẫn dắt chức sắc, Phật tử đóng góp cho GHPG Việt Nam, cho đất nước và TPHCM.

Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM; bày tỏ vui mừng khi thành phố ngày càng phát triển, có nhiều chương trình ý nghĩa hướng đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM và Hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM đến thăm Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Ông Trần Lưu Quang mong muốn Ban Trị sự cùng tăng ni, Phật tử tiếp tục chung tay, đồng hành cùng thành phố vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà. Ông Trần Lưu Quang chúc Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng Ban Trị sự, tăng ni, Phật tử TPHCM một mùa Phật đản hạnh phúc, thân tâm an lạc.

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo TPHCM do ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, tại Pháp viện Minh Đăng Quang.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Lê Quốc Phong thăm hỏi sức khỏe và trân trọng ghi nhận những cống hiến của Hòa thượng Thích Giác Toàn đối với Phật giáo Việt Nam cũng như sự phát triển của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong thăm Hòa thượng Thích Giác Toàn. Ảnh: Hoàng Hùng

Ông Lê Quốc Phong chúc Hòa thượng Thích Giác Toàn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục lãnh đạo GHPG Việt Nam; động viên tăng ni, đồng bào phật tử đoàn kết, gắn bó, cộng đồng trách nhiệm với các cấp chính quyền TPHCM; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Hòa thượng Thích Giác Toàn gửi lời chúc sức khỏe đến lãnh đạo thành phố; tin tưởng tập thể lãnh đạo thành phố luôn đoàn kết, đồng lòng để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thành phố ngày càng phát triển, xã hội thanh bình, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.