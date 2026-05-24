Lời dạy của Phật là nguồn sống tích cực, nền tảng cho sự phát triển bền vững

TPO - Theo Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng, thế giới đang biến động làm thay đổi nhiều trật tự đã được thiết lập trước đó, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người trên diện rộng toàn cầu. Trong bối cảnh này, lời dạy của Đức Phật về từ bi, trí tuệ dưới ánh sáng duyên khởi không chỉ là giải pháp cho việc kiến tạo hòa bình, xây dựng đoàn kết mà còn là nguồn sống tích cực, nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam - gửi đến toàn thể chư tăng ni và Phật tử thông điệp nhân đại lễ.

Đức Pháp chủ nêu rõ đây là một sự kiện đặc biệt, không chỉ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh, mà còn là dịp để mỗi người con Phật nhìn lại nhằm thấu hiểu hơn bài học sâu sắc từ chính cuộc đời của Đức Thế Tôn và lời dạy thiết thực của Ngài.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Ảnh tư liệu: Ngô Tùng

Theo Đức Pháp chủ, thế giới đang biến động làm thay đổi nhiều trật tự đã được thiết lập trước đó, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người trên diện rộng toàn cầu. Chính trong bối cảnh này, lời dạy của Đức Phật về từ bi, trí tuệ dưới ánh sáng duyên khởi không chỉ là giải pháp cho việc kiến tạo hòa bình, xây dựng đoàn kết mà còn là nguồn sống tích cực, nền tảng cho sự phát triển bền vững.

“Năm 2026 này, đất nước Việt Nam bước vào một giai đoạn mới sau việc sắp xếp lại địa giới hành chính, kiện toàn nhân sự, sửa đổi và thông qua một số bộ luật với quyết tâm vươn mình phát triển. Nhìn lại lịch sử và lời dạy của Đức Phật qua kinh Chuyển luân Thánh vương sư tử hống (Cakkavatti Sīhanāda Sutta, kinh Trường bộ), chúng ta tin tưởng khi mọi quyết sách lấy dân làm gốc và vì lợi lạc cho nhân dân thì sẽ có sự đồng điệu, đồng thuận, đoàn kết một lòng, nhất định thành tựu tốt đẹp”, Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ.

Đức Pháp chủ cũng thông tin: Năm nay GHPG Việt Nam kỷ niệm 45 năm thành lập (7/11/1981-7/11/2026), tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X lần đầu tiên tổ chức tại TPHCM. Ngài cũng mong mỏi chư vị tôn túc, tăng ni, Phật tử thành viên của Giáo hội tiếp tục dấn thân phụng sự trong sự tỉnh thức và an lạc, góp phần trang nghiêm Giáo hội, phát huy truyền thống dân tộc tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam.

“Trong dịp Đại lễ thiêng liêng này, tôi mong rằng mỗi người đệ tử Phật chúng ta nhiệt tâm hơn nữa trong việc vận dụng lời dạy của Đức Phật, cùng nhau thắp sáng lên ngọn đèn của lòng từ bi, để ánh sáng ấy lan tỏa, sưởi ấm mọi người, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Cầu nguyện Tam bảo gia hộ quý tăng ni và Phật tử luôn sống an lành trong ánh hào quang của Đức Phật và chánh pháp của Ngài”, Đức Pháp chủ gửi gắm.

Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam - nói, nhân mùa Phật đản thiêng liêng, chúng ta thành kính tưởng niệm và tri ân công đức của Đức Thế Tôn; cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc; cầu nguyện cho đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, với ý chí tự cường, khát vọng vươn lên và ánh sáng trí tuệ của văn hóa dân tộc Việt Nam.

“Nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho chư tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử trong và ngoài nước thân tâm thường an lạc, đạo tâm kiên cố, đồng hành cùng dân tộc xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và trường tồn”, Trưởng lão Hòa thượng chia sẻ.

Chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, tối nay (24/5, nhằm 8/4 năm Bính Ngọ), sau nghi thức niêm hương cúng dường sẽ diễn ra lễ rước tôn tượng Đức Phật sơ sinh từ Tổ đình Ấn Quang đến lễ đài chính của Phật giáo TPHCM kính mừng Đại lễ tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng, TPHCM).