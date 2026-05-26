Hải trình đặc biệt của những chỉ huy Hải quân tương lai

Nguyễn Minh

TPO - Trong hải trình huấn luyện đi biển đường dài kết hợp thăm, giao lưu với Hải quân Hoàng gia Thái Lan và Hải quân Hoàng gia Campuchia trong tháng 5 và tháng 6/2026, cán bộ, giảng viên, học viên và thủy thủ Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn (Học viện Hải quân) đã có những trải nghiệm thiết thực cho hành trình binh nghiệp.

Trên hải trình đặc biệt này, Học viện Hải quân đã tổ chức luyện tập nhiều nội dung sát thực tế như thao tác buồm, huấn luyện chuyên ngành hàng hải, thiên văn xác định vị trí tàu; đồng thời thực hành bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật, quân y, lễ tân và giao lưu văn hóa, văn nghệ phục vụ công tác đối ngoại.

Các nội dung luyện tập sẽ góp phần nâng cao trình độ hiệp đồng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực bảo đảm trong điều kiện hoạt động dài ngày trên biển và công tác đối ngoại quân sự; qua đó lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và Hải quân nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Hành trình trên biển dài ngày, đoàn công tác trên Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, tổ chức huấn luyện đi biển đường dài cho học viên khóa 67 của Học viện Hải quân theo kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.



Các lực lượng tham gia thao tác buồm trên tàu Lê Quý Đôn mang mặc đồ bảo hiểm theo quy định.




Kéo dây căng buồm.

Tiến hành leo lên cột để tháo dây buộc buồm.



Huấn luyện xác định vị trí các ngôi sao trên trời đêm để các học viên xác định được vị trí tàu.




Giáo viên Học viện Hải quân huấn luyện treo cờ cho các học viên.

Quán triệt nội dung thực hành bảo đảm công tác kỹ thuật



Huấn luyện công tác lễ tân phục vụ hoạt động đối ngoại quốc phòng trong hải trình.


Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do Đại tá Lại Hồng Đông - Phó Giám đốc Học viện Hải quân làm Trưởng đoàn, cập cảng Chuk Samet thuộc Căn cứ Hải quân Sattahip, bắt đầu các hoạt động thăm, giao lưu với Hải quân Hoàng gia Thái Lan.



Lễ đón đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam tại cảng Chuk Samet thuộc Căn cứ Hải quân Sattahip của Thái Lan.

