Bắt tạm giam nguyên Chi cục trưởng THADS TP. Đồng Hới

Hoàng Nam

TPO - Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Phương Lan, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo thông báo số 45/TB-VKSTC-C1(P3), ngày 19/5/2026, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Phương Lan về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh bắt đã được Vụ 6 VKSND Tối cao phê chuẩn theo quy định.

Bà Lan (ngồi giữa) trong một lần làm việc với báo chí.

Bà Lan là đảng viên, sinh hoạt tại Chi bộ Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc Đảng bộ THADS tỉnh Quảng Trị. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thông báo đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị và Đảng bộ THADS tỉnh Quảng Trị để xử lý đảng viên theo quy định.

Vụ việc liên quan đến quá trình giải quyết thi hành án khoản vay giữa Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) và bà Phạm Thị Ngọc Tú, với tài sản thế chấp là khách sạn Green Star tại TP. Đồng Hới cũ.

Trước đó, sau khi bà Tú đã thanh toán phần lớn khoản nợ và phần còn lại được MB chấp thuận miễn giảm, ngân hàng có đơn đề nghị Chi cục THADS TP. Đồng Hới đình chỉ thi hành án, trả lại giấy tờ tài sản. Tuy nhiên, Chi cục THADS TP. Đồng Hới không ban hành quyết định đình chỉ mà tiếp tục đưa tài sản ra đấu giá nhiều lần.

Viện KSND tỉnh Quảng Bình sau đó kháng nghị, xác định việc không đình chỉ thi hành án là vi phạm nghiêm trọng. Tổng cục THADS, VKSND Tối cao và Thanh tra Bộ Tư pháp cũng nhiều lần có văn bản yêu cầu xử lý dứt điểm vụ việc nhưng bà Lan vẫn chây ỳ không giải quyết.

Đến tháng 4/2025, bà Lan bị UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng.

