Tiếng nổ vang lên tại Iran

TPO - Đêm ngày 25, rạng sáng 26/5, truyền thông Iran đưa tin một số tiếng nổ đã vang lên ở thành phố Bandar Abbas và các khu vực ven biển gần eo biển Hormuz.

Theo Tasnim, 3 tiếng nổ đã được báo cáo ở thành phố Bandar Abbas.

Hãng thông tấn Fars đưa tin, những âm thanh tương tự đã được nghe thấy gần Sirik và Jask, gần eo biển Hormuz.

Hãng thông tấn Mehr sau đó khẳng định, tình hình ở Bandar Abbas đã được kiểm soát và không có lý do gì để lo ngại.

Tuy nhiên, tờ Fox News của Mỹ dẫn lời người phát ngôn quân đội cho biết, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công "tự vệ" ở miền nam Iran.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) xác nhận trong một tuyên bố, rằng lực lượng này đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu bao gồm các tàu thuyền cố gắng rải thủy lôi và những địa điểm phóng tên lửa.

Theo CENTCOM, cuộc tấn công được tiến hành nhằm “bảo vệ quân đội Mỹ khỏi các mối đe dọa từ lực lượng Iran”.

Thông tin mâu thuẫn, chưa có báo cáo thương vong

Đến thời điểm hiện tại chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại liên quan đến các vụ nổ.

Sáng nay, truyền thông khu vực Trung Đông tiếp tục đưa ra những nhận định khác nhau về nguyên nhân, trong đó một số hãng tin cho rằng đây là hoạt động xử lý bom đạn, trong khi những nguồn khác không xác định được nguyên nhân.

Tại thời điểm đưa tin, chưa có chính phủ hoặc lực lượng quân sự nước ngoài nào đưa ra tuyên bố hay bình luận liên quan. Giới chức Iran cũng chưa công bố đánh giá chính thức, và tình hình vẫn được mô tả là đang tiếp tục diễn biến.

Vụ nổ diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran được cho là sắp hoàn tất đàm phán về một thỏa thuận hòa bình.

