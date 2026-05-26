Thế giới

Tổng thống Trump: Uranium làm giàu của Iran sẽ bị tiêu hủy tại Mỹ hoặc một địa điểm khác

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định kho uranium làm giàu của Iran sẽ được giao cho Mỹ hoặc bị phá hủy tại một địa điểm khác dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, trong bối cảnh các cuộc đàm phán về một thỏa thuận với Iran vẫn đang diễn ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social hôm thứ Hai (25/5) đã vạch ra kế hoạch tiêu hủy uranium làm giàu của Iran, cho biết nó sẽ được vận chuyển đến Mỹ, xử lý tại chỗ hoặc đưa đến một địa điểm khác.

"Uranium làm giàu sẽ được chuyển giao ngay lập tức cho Mỹ để mang về nước và tiêu hủy, hoặc tốt hơn hết là phối hợp với Cộng hòa Hồi giáo Iran, tiêu hủy tại chỗ hay ở một địa điểm chấp nhận được, với sự giám sát​​ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, hoặc cơ quan tương đương", ông Trump viết trên Truth Social.

Nhà lãnh đạo Mỹ không nêu rõ liệu đề xuất này chỉ áp dụng với khoảng 440 kg uranium làm giàu cao mà Iran đang nắm giữ hay toàn bộ kho dự trữ uranium của nước này. Trước đó, nhiều quan chức Mỹ được cho là muốn toàn bộ lượng uranium làm giàu của Iran phải bị loại bỏ.

Tuần trước, ông Trump cũng khẳng định Washington sẽ không nhượng bộ trong vấn đề kiểm soát uranium của Iran, nhưng để ngỏ khả năng Tehran tham gia vào quá trình tiêu hủy.

"Chúng tôi có thể sẽ tiêu hủy nó sau khi thu được, nhưng chúng tôi sẽ không để họ có được nó", Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố.

Trong khi đó, phía Iran tiếp tục giữ lập trường cứng rắn. Các quan chức Tehran cho biết chưa sẵn sàng thảo luận sâu về chương trình hạt nhân cho tới khi lệnh ngừng bắn 60 ngày trong dự thảo thỏa thuận mới chính thức có hiệu lực.

Iran phát đi thông điệp khẳng định 'không lùi bước'

Cùng ngày, ông Mohammad Bagher Zolghadr, tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã thể hiện lập trường cứng rắn của mình trong thông điệp đầu tiên gửi tới người dân, tuyên bố rằng sẽ "không lùi bước" trong cuộc chiến của Iran chống lại Mỹ và Israel.

Ông cũng kêu gọi người dân Iran duy trì đoàn kết và gắn bó, coi đây là một mặt trận quan trọng trong cuộc đối đầu hiện nay.

Ông Zolghadr được bổ nhiệm làm người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia vào tháng 3 để thay thế Ali Larijani, người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel. Trước đó, ông là phó chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

CNN
