Quảng Ninh tăng cường cán bộ cho cấp xã, phường ‘nóng’ về đất đai

TPO - Trước áp lực ngày càng lớn về giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai và đầu tư công sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Quảng Ninh đang tiếp tục điều động nhiều cán bộ có chuyên môn sâu từ cấp tỉnh về tăng cường cho các xã, phường trọng điểm.

Mới đây, nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc các sở, ngành của tỉnh Quảng Ninh được điều động về cơ sở, trong đó phần lớn tập trung vào các địa bàn có nhiều dự án, khối lượng công việc lớn liên quan đến đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng.

Tại phường Hà Lầm, ông Vũ Duy Hưng, Phó Trưởng phòng Xây dựng và Môi trường thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để HĐND phường bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường Hà Lầm nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại phường Đông Mai, ông Lê Tiến Mạnh, Phó Trưởng phòng Xây dựng và Môi trường thuộc Văn phòng UBND tỉnh được điều động tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong khi đó, tại phường Cửa Ông, ông Đỗ Quang Điệp, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh được điều động tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ mới.

Tại phường Quang Hanh, ông Đỗ Vũ Dự, Phó Trưởng phòng Tổ chức, cán bộ và biên chế thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh cũng được điều động tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện như giải phóng mặt bằng, quản lý dự án, đầu tư công, quản lý đất đai… đã chuyển mạnh về xã, phường.

Trong khi đó, nhiều địa phương lại thiếu cán bộ có chuyên môn sâu để xử lý các lĩnh vực phức tạp này.

Trước đây cán bộ địa chính cấp xã chủ yếu thực hiện xác minh nguồn gốc đất. Tuy nhiên hiện nay, cấp xã phải tham gia gần như toàn bộ chuỗi công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng, từ kiểm đếm, lập hồ sơ, xác định nguồn gốc đất đến hoàn thiện phương án bồi thường.

Theo các cán bộ tăng cường, áp lực hiện nay không chỉ nằm ở số lượng hồ sơ, mà còn ở việc xử lý các dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm, trong bối cảnh chính sách đất đai và quy trình thủ tục có nhiều thay đổi.

Trước đó, ngày 12/5, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản yêu cầu việc bố trí, sắp xếp cán bộ phải bảo đảm nguyên tắc “đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn”.

Tỉnh đồng thời nhấn mạnh việc ưu tiên bố trí cán bộ có kinh nghiệm, khả năng chịu áp lực và chuyên môn sâu về các lĩnh vực “nóng” như đất đai, xây dựng, kế toán, công nghệ thông tin, khiếu nại tố cáo… về các địa bàn phức tạp, khối lượng công việc lớn.

Đáng chú ý, Quảng Ninh cũng yêu cầu “kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân công cán bộ không phù hợp với năng lực, sở trường công tác”.

Theo Sở Nội vụ Quảng Ninh, từ tháng 7/2025 đến nay, tỉnh đã điều động, biệt phái 67 cán bộ, công chức về công tác tại UBND cấp xã; đồng thời điều chuyển hàng trăm viên chức, người lao động từ các ban quản lý dự án, trung tâm chuyên môn về cơ sở để hỗ trợ vận hành mô hình mới.

Nhiều cán bộ cho rằng việc tăng cường nhân sự chuyên môn cho các xã, phường “nóng” về đất đai là bước đi cần thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm tránh tình trạng ách tắc hồ sơ, chậm tiến độ các dự án trọng điểm.