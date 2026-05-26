Clip gắp ve chó làm tổ kẹt cứng trong tai bé trai 7 tuổi ở Quảng Trị

TPO - Ngày 26/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa nội soi, gắp nhiều con ve chó ký sinh trong tai một bệnh nhi 7 tuổi.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhi là cháu Đ.N.K. (SN 2019, trú xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị). Trước đó, cháu K. thường xuyên than đau nhức tai kéo dài nhưng gia đình nghĩ chỉ là viêm tai thông thường nên chưa đưa đi kiểm tra. Đến khi cháu xuất hiện những cơn đau dữ dội ở vùng ống tai, người nhà mới đưa đến bệnh viện thăm khám.

Nội soi, phát hiện một tổ ve chó trong tai bé trai 7 tuổi.

Bác sĩ Trần Thị Thu Dung, Khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh cho biết, qua nội soi tai, các bác sĩ phát hiện nhiều con ve chó đang làm tổ, ký sinh bên trong ống tai bệnh nhi. “Ve chó hút máu gây viêm nhiễm, làm tổn hại ống tai và màng nhĩ của bệnh nhi” - bác sĩ Dung thông tin.

Ngay sau đó, ê-kíp y bác sĩ đã tiến hành nội soi gắp dị vật, đồng thời vệ sinh vùng ống tai bị viêm nhiễm. Hiện sức khỏe của cháu K. đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Theo bác sĩ Dung, ve chó ký sinh trong tai không chỉ gây đau đớn, khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây viêm nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến ống tai và màng nhĩ nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời.

Con ve chó lớn nhất được gắp ra từ trong tai bé trai.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần cẩn trọng khi để trẻ nhỏ tiếp xúc, vui chơi cùng vật nuôi nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm ký sinh trùng. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu đau tai kéo dài hoặc nghi có dị vật trong tai, không nên tự ý dùng que hay bông tăm ngoáy tai mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí đúng cách.