Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg
Sức khỏe
Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Giới tính Mẹ và bé Phòng chống ung thư

Clip gắp ve chó làm tổ kẹt cứng trong tai bé trai 7 tuổi ở Quảng Trị

TPO - Ngày 26/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa nội soi, gắp nhiều con ve chó ký sinh trong tai một bệnh nhi 7 tuổi.

Hoàng Nam

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhi là cháu Đ.N.K. (SN 2019, trú xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị). Trước đó, cháu K. thường xuyên than đau nhức tai kéo dài nhưng gia đình nghĩ chỉ là viêm tai thông thường nên chưa đưa đi kiểm tra. Đến khi cháu xuất hiện những cơn đau dữ dội ở vùng ống tai, người nhà mới đưa đến bệnh viện thăm khám.

img-1767.jpg
Nội soi, phát hiện một tổ ve chó trong tai bé trai 7 tuổi.

Bác sĩ Trần Thị Thu Dung, Khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh cho biết, qua nội soi tai, các bác sĩ phát hiện nhiều con ve chó đang làm tổ, ký sinh bên trong ống tai bệnh nhi. “Ve chó hút máu gây viêm nhiễm, làm tổn hại ống tai và màng nhĩ của bệnh nhi” - bác sĩ Dung thông tin.

Ngay sau đó, ê-kíp y bác sĩ đã tiến hành nội soi gắp dị vật, đồng thời vệ sinh vùng ống tai bị viêm nhiễm. Hiện sức khỏe của cháu K. đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Theo bác sĩ Dung, ve chó ký sinh trong tai không chỉ gây đau đớn, khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây viêm nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến ống tai và màng nhĩ nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời.

img-1769.jpg
Con ve chó lớn nhất được gắp ra từ trong tai bé trai.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần cẩn trọng khi để trẻ nhỏ tiếp xúc, vui chơi cùng vật nuôi nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm ký sinh trùng. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu đau tai kéo dài hoặc nghi có dị vật trong tai, không nên tự ý dùng que hay bông tăm ngoáy tai mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí đúng cách.

#ve chó #ký sinh #tai trẻ em #Quảng Trị #dị vật #bệnh viện #đau nhức tai #thăm khám

Xem nhiều