Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

TPO - Sáng 26/5, Tỉnh uỷ Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng quyết định điều động ông Đặng Đức Hiệp - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Xuân Hương - Đà Lạt đến công tác tại Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh để thực hiện nhiệm vụ Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng trao quyết định cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Lộc - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Ông Hoàng Thanh Hải - Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Ninh Gia.

Điều động ông Phan Nhật Thanh - Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đến công tác tại Văn phòng Tỉnh uỷ và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao quyết định cán bộ.

Ông Trần Đình Ninh - Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính được điều động đến Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, giữ chức Phó trưởng Ban.

Ông Trần Thanh Toàn - Phó chánh thanh tra tỉnh được điều động đến UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh văn phòng UBND tỉnh.

Ông Trịnh Ngọc Duệ - Phó chánh văn phòng UBND tỉnh được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh thanh tra tỉnh.

Ông Lê Nguyên Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hiệp Thạnh được điều động đến UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Ông Nguyễn Trần Nhật Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh Gia được điều động đến UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tài chính.

Ông Nguyễn Quốc Tuyến - Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm được điều động đến UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Ngoại vụ.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị các cán bộ được phân công nhiệm vụ mới nhanh chóng tiếp cận công việc, chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phát huy tinh thần đoàn kết, sâu sát cơ sở, sâu sát công việc.

Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, tỉnh cần những cán bộ có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo năng lực lãnh đạo, quản lý.