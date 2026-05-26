Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mưa lớn gây thiệt hại hơn 16 tỷ đồng, bé gái lớp 6 ở Lâm Đồng vẫn mất tích

Thái Lâm

TPO - Mưa lớn kèm giông lốc, sét khiến nhiều địa phương ở Lâm Đồng thiệt hại nặng, ước tính hơn 16 tỷ đồng. Đáng chú ý, một nữ sinh lớp 6 bị nước lũ cuốn mất tích khi đang chơi dưới suối, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Ngày 26/5, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, mưa lớn kèm giông lốc, sét xảy ra trong 2 ngày 23 và 24/5 đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn.

Theo thống kê, lượng mưa trong 2 ngày (23-24/5) tại nhiều địa phương ở mức cao như Trà Tân 90,6mm, Lâm Viên - Đà Lạt 89,2mm, Hoài Đức 68,8mm, Cát Tiên 52mm, Xuân Hương - Đà Lạt 47,8mm, Đơn Dương 44,6mm...

img-4373-9385.jpg
img-4375-9293.jpg
Nhiều căn nhà của người dân bị hư hỏng nặng sau mưa lớn.

Đáng chú ý, mưa lũ đã khiến cháu P.T.T.N. (SN 2014, trú tổ dân phố Đăng Gia Dệt B, phường Lang Biang - Đà Lạt) bị nước cuốn mất tích khi đang chơi dưới suối cùng nhóm bạn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 24/5, nhóm 4 trẻ em chơi tại khu vực suối thì bất ngờ nước từ thượng nguồn đổ về mạnh. Các em nhanh chóng chạy lên bờ, tuy nhiên cháu N. không kịp thoát thân và bị dòng nước cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng hàng trăm người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm dọc khu vực hạ lưu con suối. Tuy nhiên đến nay (26/5), nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

img-4374-4661.jpg
Lãnh đạo xã Tân Hà Lâm Hà thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại do mưa lớn, lốc xoáy.

Ngoài thiệt hại về người, giông lốc còn làm tốc mái 9 căn nhà tại xã Nâm Nung và Cát Tiên 3; khoảng 35ha sầu riêng tại xã Cát Tiên 3 bị gãy đổ, rụng trái, thiệt hại ước khoảng 8 tỷ đồng.

Đặc biệt, tại xã Trà Tân, sét đánh cháy hệ thống điện của trang trại chăn nuôi Công ty TaFa Việt khiến khoảng 70.000 con gà đang trong giai đoạn đẻ trứng chết hàng loạt. Thiệt hại ước tính khoảng 8 tỷ đồng.

z7866510464292-3749a9884a32b5452f34ce1a4d64b770-5570.jpg
Lực lượng chức năng gấp rút hỗ trợ người dân sửa lại nhà.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, tổng thiệt hại do đợt thiên tai này gây ra hiện ước tính trên 16 tỷ đồng.

Hiện chính quyền các địa phương cùng lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, đồng thời duy trì công tác tìm kiếm cháu bé mất tích.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #thiệt hại nặng nề #mưa lớn #bé gái vẫn mất tích #thiệt hại hơn 16 tỷ đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe