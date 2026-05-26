Giải trí

Thanh Hương giảm 10 kg

Đỗ Quyên - Đức Nguyễn

TPO - Trở lại màn ảnh sau thời gian vắng bóng, Thanh Hương giảm khoảng 10 kg để vào vai phụ nữ truân chuyên, đổ vỡ trong phim mới.

Một buổi chiều cuối tháng 5, chúng tôi theo chân Thanh Hương tới bối cảnh quay phim giờ vàng Dưới ô cửa sáng đèn - căn phòng nhỏ trên sân thượng của khu tập thể lâu năm.
Sau 5 tầng cầu thang bộ, dẫn tới bối cảnh là lối đi hẹp, dốc đứng, chỉ vừa đủ một người bước.
Trời nắng như đổ lửa, không điều hòa, chỉ có chiếc quạt điện đặt ở giữa căn phòng nhỏ. Theo nữ diễn viên, đoàn phim trải qua hơn một tháng quay liên tục trong điều kiện thiếu thốn. Hầu hết bối cảnh là ở khu tập thể cũ. Mỗi ngày, ê-kíp phải mang theo khối lượng lớn máy móc, phục trang, thiết bị, đi lên đi xuống cầu thang bộ nhiều lần.
“Trên này chỉ có quạt máy, đến lúc quay phải tắt để tránh tiếng ồn nên lúc nào mồ hôi cũng ướt áo. Nhưng tôi quen rồi vì đóng nhiều vai khổ quá”, cô bật cười.
Thanh Hương tranh thủ đọc lại kịch bản, chỉnh tóc sau khi vừa quay xong cảnh khóc kéo dài. Nữ diễn viên mặc áo phông, quần sơ mi đơn giản, gương mặt gần như để mộc, lộ rõ vẻ tiều tụy đúng với nhân vật Nguyệt trong phim. “Đẹp thì không phải Nguyệt”, cô nói.
Giữa giờ nghỉ, ê-kíp ngồi dưới tán cây nhỏ hoặc góc sân thượng cùng trao đổi kịch bản, chờ đến lượt ghi hình. Phim Dưới ô cửa sáng đèn quy tụ nhiều diễn viên như Tuấn Tú, Quang Sự, Mạnh Hưng...
Trong phim, Thanh Hương vào vai người mẹ đơn thân nhiều truân chuyên. Từng là cô gái xinh đẹp nhưng cuộc hôn nhân đổ vỡ khiến Nguyệt mất gần như tất cả. Sau ly hôn, cô sống cùng con trai, làm công việc bưng bê quán phở để kiếm sống qua ngày. Theo Thanh Hương, đạo diễn Trịnh Lê Phong cho rằng vai Nguyệt dành cho cô.
Những mảng tường bong tróc, đường ống chằng chịt và khoảng sân nhỏ trở thành đại bản doanh của cả đoàn phim hàng chục con người. Để đi tới bối cảnh quay, các diễn viên phải lách qua khoảng không rất nhỏ.
Thanh Hương thừa nhận cô tìm thấy sự đồng cảm đặc biệt với nhân vật vì cũng từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và hành trình làm mẹ đơn thân. “Tôi từng trải qua những khó khăn giống Nguyệt nhưng may mắn hơn nhân vật. Hiện tại tôi thấy mình hạnh phúc vì có bố mẹ, con cái và công việc để làm”, nữ diễn viên nói.
Khác với nhiều vai diễn bi lụy thường thấy trên màn ảnh, Thanh Hương và đạo diễn Trịnh Lê Phong thống nhất tiết chế nước mắt cho nhân vật. “Tôi không muốn Nguyệt khóc quá nhiều. Có thể thay giọt nước mắt bằng sự vươn lên”, cô chia sẻ.
Để vào vai, Thanh Hương giảm gần 10 kg, luôn để mặt mộc trước ống kính và chủ động tạo cảm giác thiếu sức sống. Nữ diễn viên nói vui rằng cô luôn mong có ngày được đóng vai đẹp nhưng “khó quá”.
Phim cũng đánh dấu màn tái hợp giữa Thanh Hương và Tuấn Tú sau dự án Người một nhà. Nếu ở phim trước họ là vợ chồng, lần này cả hai xây dựng chuyện tình nhẹ nhàng, sâu lắng của những người trung niên đi qua nhiều va vấp. “Anh Tuấn Tú có bước tiến lớn về diễn xuất, càng ngày càng đầm và sâu”, Thanh Hương nhận xét.
Nhắc đến những vai diễn đã qua, nữ diễn viên nhớ lại quãng thời gian đóng Cuộc đời vẫn đẹp sao, phải ăn uống ngay tại bãi rác, ngồi quạt tay giữa trời nắng nóng. Hay ở Quỳnh búp bê, cô đi chân trần trên mặt đường nóng 40-50 độ C gây phồng rộp chân.
Thậm chí, Thanh Hương rách mũi khi quay cảnh bị cưỡng hiếp trong Quỳnh búp bê. “Tôi bị đánh, đấm thật. Có cảnh bị 4-5 người đàn ông kéo tóc, bê vác, quăng quật liên tục. Cảnh bị anh Duy Hưng tát, tôi chảy máu miệng, tưởng gãy răng. Không ai cố tình nhưng lúc diễn rất khó kiểm soát”, cô nhớ lại.
Với Thanh Hương, diễn xuất không thể hời hợt. Khi vào trường quay, cô luôn cố sống cùng nhân vật đến cùng. Trong Cuộc đời vẫn đẹp sao, nữ diễn viên từng tự kéo xe hàng nặng gần 100 kg để tạo đúng cảm giác một người phụ nữ lực điền.
“Nghề nào cũng có vất vả riêng. Tôi nói không phải kể khổ mà để khán giả hiểu hơn về công việc diễn xuất. Dẫu sao công việc này mang lại cho tôi nguồn thu nhập ổn định, sự nổi tiếng, tình yêu của khán giả. Vì vậy mọi sự hy sinh là xứng đáng”, cô trải lòng.
Những năm gần đây, Thanh Hương liên tục xuất hiện trong các dự án tạo dấu ấn. Ngoài phim truyền hình, cô còn lấn sân điện ảnh với Thiên đường máuTìm xác: Ma không đầu. Trong đó, Thiên đường máu vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng.
Dù nhận được nhiều lời mời, nữ diễn viên cho biết cô ngày càng kỹ tính trong việc chọn vai. “Tôi chưa thành công đến mức muốn đóng gì cũng được nên càng phải lựa chọn kỹ. Tôi cần chiều sâu, cần thử thách chứ không tìm sự ổn định”, cô nói.
Thanh Hương khẳng định cát-xê chưa bao giờ là yếu tố quan trọng nhất. “Tôi không giàu nhưng cũng không nghèo nên không cần đánh đổi vì cát-xê. Tôi không muốn đóng những vai không để lại dấu ấn. Có thể làm ít nhưng phải chất lượng”, nữ diễn viên chia sẻ.

