Thanh Hương giảm 10 kg

TPO - Trở lại màn ảnh sau thời gian vắng bóng, Thanh Hương giảm khoảng 10 kg để vào vai phụ nữ truân chuyên, đổ vỡ trong phim mới.
Sau 5 tầng cầu thang bộ, dẫn tới bối cảnh là lối đi hẹp, dốc đứng, chỉ vừa đủ một người bước.
Giữa giờ nghỉ, ê-kíp ngồi dưới tán cây nhỏ hoặc góc sân thượng cùng trao đổi kịch bản, chờ đến lượt ghi hình. Phim Dưới ô cửa sáng đèn quy tụ nhiều diễn viên như Tuấn Tú, Quang Sự, Mạnh Hưng...
Những mảng tường bong tróc, đường ống chằng chịt và khoảng sân nhỏ trở thành đại bản doanh của cả đoàn phim hàng chục con người. Để đi tới bối cảnh quay, các diễn viên phải lách qua khoảng không rất nhỏ.