Vẻ đẹp nàng thơ của dàn nữ sinh muốn ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Theo nhiều nữ sinh của Đại học Phenikaa, Hoa hậu Việt Nam là nơi để các cô gái thể hiện trí tuệ, tài năng và lòng trắc ẩn, đồng thời giúp họ bước ra khỏi vùng an toàn để trưởng thành hơn.
Linh Nhi (sinh năm 2007, sinh viên Đại học Phenikaa) chia sẻ cô dậy từ sớm để chuẩn bị cho ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ sinh nói bản thân đặc biệt ấn tượng với Á hậu Vân Nhi bởi hình ảnh tự tin, bản lĩnh và trưởng thành sau cuộc thi.
Sau thành công của mùa giải 2024 với sự đăng quang của Hà Trúc Linh cùng hai Á hậu Trần Ngọc Châu Anh và Nguyễn Thị Vân Nhi, Hoa hậu Việt Nam 2026 trở lại với nhiều đổi mới, tiếp tục tìm kiếm những cô gái hội tụ vẻ đẹp nhan sắc, tri thức, văn hóa và tinh thần cống hiến.
“Tôi tin rằng trong khán phòng hôm nay có rất nhiều gương mặt sáng giá - những nữ sinh không chỉ xinh đẹp mà còn giàu tri thức, có khát vọng khẳng định bản thân. Ban tổ chức mong muốn các bạn mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để trải nghiệm, trưởng thành và tỏa sáng”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.