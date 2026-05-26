VINAFPA chung tay phòng chống bạo lực giới từ cộng đồng

Trong những năm gần đây, bạo lực trên cơ sở giới (GBV) tiếp tục là một trong những vấn đề xã hội đáng quan tâm tại nhiều địa phương, đặc biệt ở khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi người dân còn gặp nhiều hạn chế trong tiếp cận thông tin và các dịch vụ hỗ trợ. Đối với phụ nữ, trẻ em gái và thanh niên, bạo lực không chỉ gây tổn thương về thể chất mà còn để lại những hệ lụy lâu dài đối với tinh thần, sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống.

Là tổ chức hoạt động lâu năm trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam (VINAFPA) đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương và góp phần phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tại nhiều địa phương trên cả nước.

Đưa kiến thức đến gần cộng đồng

Thông qua các dự án và hoạt động cộng đồng, VINAFPA tổ chức nhiều chương trình truyền thông, tập huấn và đối thoại dành cho thanh niên, phụ nữ và người dân địa phương. Nội dung tập trung vào bình đẳng giới, quyền sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, kỹ năng tự bảo vệ, nhận diện các hành vi bạo lực cũng như cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Không chỉ triển khai tại các đô thị, nhiều hoạt động còn được tổ chức tại khu vực vùng sâu, vùng xa – nơi vẫn tồn tại không ít rào cản về nhận thức và khả năng tiếp cận dịch vụ. Tại đây, cán bộ dự án, tuyên truyền viên đồng đẳng và nhân viên y tế địa phương đã trực tiếp gặp gỡ người dân, lắng nghe những câu chuyện thực tế và chia sẻ kiến thức cần thiết về chăm sóc sức khỏe cũng như phòng chống bạo lực giới.

Thông qua các hoạt động này, nhiều phụ nữ và thanh niên lần đầu tiên được tiếp cận thông tin về quyền cá nhân, quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Không ít người cũng mạnh dạn chia sẻ những khó khăn từng trải qua, từ áp lực hôn nhân, tảo hôn đến bạo lực gia đình.

Lồng ghép hỗ trợ trong các hoạt động lưu động

Bên cạnh hoạt động khám và tư vấn sức khỏe sinh sản, các đội lưu động của VINAFPA còn đẩy mạnh truyền thông về kỹ năng bảo vệ bản thân trong bối cảnh thiên tai, nguy cơ gia tăng bạo lực giới sau khủng hoảng và các kênh hỗ trợ dành cho người bị ảnh hưởng. Các hoạt động này được triển khai tại nhiều địa bàn trên cả nước.

Tại nhiều khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai và khó khăn kinh tế, áp lực cuộc sống và tâm lý đã làm gia tăng nguy cơ bạo lực gia đình và bạo lực giới. Việc đưa thông tin và dịch vụ hỗ trợ đến tận cộng đồng không chỉ giúp người dân nâng cao nhận thức mà còn tạo điều kiện để họ tiếp cận sự hỗ trợ kịp thời hơn.

Xây dựng mạng lưới hỗ trợ an toàn

Song song với hoạt động truyền thông cộng đồng, VINAFPA chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cung cấp dịch vụ và các đối tác địa phương thông qua các khóa tập huấn về GBV/SGBV, kỹ năng hỗ trợ lấy người sống sót làm trung tâm, nguyên tắc bảo mật thông tin và cơ chế chuyển tuyến an toàn.

Sự phối hợp giữa VINAFPA với cơ quan y tế địa phương, Hội Phụ nữ và mạng lưới cộng tác viên cộng đồng đã góp phần xây dựng hệ thống hỗ trợ gần gũi, thân thiện và dễ tiếp cận hơn đối với phụ nữ và trẻ em gái có nguy cơ bị bạo lực.

Đặc biệt, VINAFPA hướng tới xây dựng những “không gian an toàn”, nơi phụ nữ và thanh niên có thể chia sẻ câu chuyện của mình mà không bị kỳ thị hay phán xét. Đây được xem là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả của các hoạt động phòng chống bạo lực giới tại cộng đồng.

Chung tay vì một cộng đồng an toàn hơn

Bạo lực trên cơ sở giới không còn là vấn đề của riêng mỗi cá nhân hay gia đình mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Thông qua các hoạt động truyền thông, tập huấn và hỗ trợ trực tiếp, VINAFPA đang từng bước góp phần thay đổi nhận thức, thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ quyền được sống an toàn của phụ nữ, trẻ em gái và thanh niên.

Trong thời gian tới, VINAFPA sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động cộng đồng, tăng cường tiếp cận các nhóm dễ bị tổn thương và phối hợp với các đối tác để đưa các dịch vụ hỗ trợ đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng một cộng đồng an toàn, bình đẳng và không còn bạo lực giới.