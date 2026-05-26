Phá đường dây tiêu thụ heo bệnh ở Đồng Nai, bắt 3 đối tượng liên quan

Văn Quân

TPO - Công an TP Đồng Nai vừa bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán, giết mổ heo bệnh đưa ra thị trường tiêu thụ để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Ngày 26/5, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với L.V.C. (SN 1988, ngụ ấp Dốc Mơ 1, xã Thống Nhất), N.D.D. (SN 1995, ngụ ấp Dốc Mơ 3, xã Thống Nhất) và L.M.P. (SN 1978, ngụ ấp Trung Bình, xã Lâm Tân, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra cũng thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với L.T.X.H. (SN 1988, ngụ ấp Dốc Mơ 2, xã Thống Nhất) để phục vụ công tác điều tra về hành vi trên.

anh-man-hinh-2026-05-26-luc-085750.png
Các đối tượng tại cơ quan Công an (ảnh: CACC)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 28/10/2025, trong quá trình tuần tra, nắm tình hình trên tuyến đường Đức Huy – Thanh Bình (ấp Dốc Mơ 3, xã Thống Nhất), Công an xã Thống Nhất phát hiện ông N.Đ.D. (SN 1971, ngụ phường Long Hưng) điều khiển xe máy chở thịt heo (lợn) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một sọt và một bao chứa thịt heo đã giết mổ, cạo lông, cắt đầu và xẻ thành từng miếng với tổng trọng lượng khoảng 152kg. Tuy nhiên, ông D. không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy tờ mua bán cũng như nguồn gốc xuất xứ của số thịt trên.

Làm việc với công an, ông D. khai nhận mua toàn bộ số thịt heo từ một người tên Công tại ấp Dốc Mơ 3 với giá 30.000 đồng/kg. Đáng chú ý, số heo này không có giấy kiểm dịch, trong đó có con đã chết trước khi giết mổ, nghi nhiễm bệnh. Sau đó, ông D. vận chuyển về phường Long Hưng để chế biến heo quay bán cho người tiêu dùng.

anh-man-hinh-2026-05-26-luc-085735.png
Hiện trường vụ việc

Từ lời khai trên, Công an xã Thống Nhất mở rộng điều tra, đồng loạt kiểm tra nhiều điểm nuôi nhốt, giết mổ heo trái phép trên địa bàn và phát hiện nhiều đối tượng có dấu hiệu liên quan đến hoạt động mua bán, giết mổ heo bệnh đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tại các địa điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 28 con heo sống cùng 1 con heo chết có biểu hiện bệnh lý với tổng trọng lượng khoảng 1,1 tấn; 647kg thịt heo đã giết mổ được chứa trong thùng xốp, tủ đông nhưng không có giấy kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài ra, công an còn thu giữ gần 89kg thịt heo đã được sơ chế, đóng gói trong bao bì không rõ nguồn gốc; cùng 5 con heo sống, 1 con heo chết và nhiều sản phẩm từ heo với tổng trọng lượng khoảng 570kg.

Toàn bộ tang vật đã được Công an xã Thống Nhất lập biên bản tạm giữ, đồng thời phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Đồng Nai lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh, kiểm tra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

