Thảo Tâm 'Mắt biếc' được bạn trai cầu hôn

TPO - Diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm thông báo được bạn trai cầu hôn trong chuyến du lịch biển nhưng cô giữ kín danh tính nửa kia.

Tối 25/5, Nguyễn Lâm Thảo Tâm đăng tải khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn bên bãi biển. Trong bức ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, nữ diễn viên được bạn trai bế lên vai, khoe chiếc nhẫn đính hôn ở ngón áp út.

Khoảnh khắc Thảo Tâm được cầu hôn.

Màn cầu hôn của Thảo Tâm diễn ra trong chuyến du lịch tại Hồ Tràm cùng hội bạn thân. Khi Thảo Tâm đang vui chơi trên bãi cát, bạn trai quỳ gối, trao nhẫn và nói lời yêu. Nữ diễn viên xúc động bật khóc trước khi gật đầu đồng ý.

Thảo Tâm không tiết lộ thông tin về bạn trai vì muốn tôn trọng quyền riêng tư của anh. Trước đó, nữ diễn viên kín tiếng về chuyện tình cảm.

Bài đăng của “nàng thơ” phim Mắt biếc nhanh chóng nhận hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều nghệ sĩ như Phương Mỹ Chi, Tam Triều Dâng, Thanh Thanh Huyền, Khánh Vy, Thúy Ngân… gửi lời chúc mừng đến cô.

Nguyễn Lâm Thảo Tâm sinh năm 2000 tại TP.HCM, được khán giả biết đến qua vai Hồng trong Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ. Sau thành công của bộ phim, cô tiếp tục tham gia các dự án như 578: Phát đạn của kẻ điên, Fanti, Móng vuốt, Cảm ơn người đã thức cùng tôi…

Ngoài diễn xuất, Thảo Tâm còn hoạt động với vai trò MC song ngữ, sáng tạo nội dung. Cô sở hữu IELTS 8.5 và có hơn 300.000 người theo dõi trên Instagram. Nữ diễn viên từng cho biết hình mẫu cô hướng tới là Natalie Portman bởi vừa thành công trong nghệ thuật vừa có thành tựu học vấn.