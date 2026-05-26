Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thảo Tâm 'Mắt biếc' được bạn trai cầu hôn

Đỗ Quyên

TPO - Diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm thông báo được bạn trai cầu hôn trong chuyến du lịch biển nhưng cô giữ kín danh tính nửa kia.

Tối 25/5, Nguyễn Lâm Thảo Tâm đăng tải khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn bên bãi biển. Trong bức ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, nữ diễn viên được bạn trai bế lên vai, khoe chiếc nhẫn đính hôn ở ngón áp út.

thao-tam.jpg
Khoảnh khắc Thảo Tâm được cầu hôn.

Màn cầu hôn của Thảo Tâm diễn ra trong chuyến du lịch tại Hồ Tràm cùng hội bạn thân. Khi Thảo Tâm đang vui chơi trên bãi cát, bạn trai quỳ gối, trao nhẫn và nói lời yêu. Nữ diễn viên xúc động bật khóc trước khi gật đầu đồng ý.

Thảo Tâm không tiết lộ thông tin về bạn trai vì muốn tôn trọng quyền riêng tư của anh. Trước đó, nữ diễn viên kín tiếng về chuyện tình cảm.

Bài đăng của “nàng thơ” phim Mắt biếc nhanh chóng nhận hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều nghệ sĩ như Phương Mỹ Chi, Tam Triều Dâng, Thanh Thanh Huyền, Khánh Vy, Thúy Ngân… gửi lời chúc mừng đến cô.

Nguyễn Lâm Thảo Tâm sinh năm 2000 tại TP.HCM, được khán giả biết đến qua vai Hồng trong Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ. Sau thành công của bộ phim, cô tiếp tục tham gia các dự án như 578: Phát đạn của kẻ điên, Fanti, Móng vuốt, Cảm ơn người đã thức cùng tôi…

Ngoài diễn xuất, Thảo Tâm còn hoạt động với vai trò MC song ngữ, sáng tạo nội dung. Cô sở hữu IELTS 8.5 và có hơn 300.000 người theo dõi trên Instagram. Nữ diễn viên từng cho biết hình mẫu cô hướng tới là Natalie Portman bởi vừa thành công trong nghệ thuật vừa có thành tựu học vấn.

Đỗ Quyên
#Thảo Tâm #cầu hôn #diễn viên #bạn trai Thảo Tâm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe