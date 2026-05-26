Bộ phim khiến 50.000 người yêu cầu xóa sổ, gửi lên Quốc hội Hàn Quốc

TPO - Bộ phim truyền hình “Perfect crown” của đài MBC vướng tranh cãi dữ dội dù đã kết thúc phát sóng. Một bản kiến nghị yêu cầu hủy phim và gỡ bỏ toàn bộ nội dung khỏi các nền tảng trực tuyến đã thu hút hơn 50.000 chữ ký chỉ sau 4 ngày.

Theo trang kiến nghị trực tuyến của Quốc hội Hàn Quốc, đơn kiến nghị yêu cầu ngừng phát sóng ngay lập tức và xóa nội dung liên quan đến xuyên tạc lịch sử và tranh cãi trong bộ phim Perfect crown, đăng tải hôm 22/5 đã vượt mốc 50.000 người đồng thuận vào sáng 26/5.

Người đứng đơn cho rằng dù lấy bối cảnh Hàn Quốc giả tưởng, Perfect crown vẫn sử dụng tràn lan trang phục, nghi lễ và từ ngữ mang phong cách Trung Quốc, dẫn đến hành vi “chiếm dụng văn hóa” và bóp méo lịch sử.

Hai diễn viên chính Byeon Woo Seok (trái) và IU.

Người này nhấn mạnh bộ phim làm tổn hại nghiêm trọng đến bản sắc văn hóa Hàn Quốc và có nguy cơ lan truyền hình ảnh sai lệch ra quốc tế.

Theo quy định, sau khi vượt mốc 50.000 chữ ký, kiến nghị sẽ được chuyển tới ủy ban liên quan của Quốc hội để xem xét. Nếu được thông qua, vụ việc có thể dẫn tới các biện pháp pháp lý hoặc hành chính ở cấp nhà nước.

Ngay từ khi lên sóng, Perfect crown đã gây tranh cãi vì diễn xuất, xây dựng thế giới giả tưởng và tính chính xác lịch sử. Đỉnh điểm là tập 11 với cảnh đăng quang gây bão mạng.

Trong phim, các quan lại hô “cheonse” - cụm từ thường dùng cho chư hầu - thay vì “manse”, vốn dành cho quốc vương của một nước độc lập. Nhà vua cũng đội mũ miện gắn chín chuỗi hạt, từng được các vua Joseon sử dụng khi Triều Tiên còn là nước chư hầu của Trung Quốc phong kiến.

Sau làn sóng phản ứng dữ dội, ê-kíp sản xuất cùng hai diễn viên chính IU và Byeon Woo Seok đã công khai xin lỗi hôm 16/5, ngay sau tập cuối.

Phía nhà sản xuất thừa nhận họ thiếu cẩn trọng trong khâu nghiên cứu và xây dựng bối cảnh lịch sử. IU cho biết cô thành thật hối tiếc vì không xem xét kỹ những vấn đề lịch sử mà khán giả chỉ ra, trong khi Byeon Woo Seok nói sẽ cẩn trọng hơn với các vai diễn sau này.

Biên kịch Yoo Ji Won giải thích cô muốn tái hiện vẻ đẹp truyền thống Hàn Quốc trong giả định hoàng gia Joseon tồn tại đến thời hiện đại. Việc áp dụng nghi lễ thời Joseon vào bối cảnh giả tưởng hiện đại đã dẫn tới nhiều sai sót lịch sử ngoài ý muốn.

Sau tranh cãi, ê-kíp đã chỉnh sửa âm thanh, phụ đề và sau đó xóa hẳn cảnh “cheonse” trên các nền tảng VOD và OTT. Dù thế, làn sóng chỉ trích vẫn chưa hạ nhiệt. Cửa hàng pop-up quảng bá phim cũng phải đóng cửa sớm vì khiếu nại từ khán giả.