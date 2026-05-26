Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bộ phim khiến 50.000 người yêu cầu xóa sổ, gửi lên Quốc hội Hàn Quốc

Hà Trang

TPO - Bộ phim truyền hình “Perfect crown” của đài MBC vướng tranh cãi dữ dội dù đã kết thúc phát sóng. Một bản kiến nghị yêu cầu hủy phim và gỡ bỏ toàn bộ nội dung khỏi các nền tảng trực tuyến đã thu hút hơn 50.000 chữ ký chỉ sau 4 ngày.

Theo trang kiến nghị trực tuyến của Quốc hội Hàn Quốc, đơn kiến nghị yêu cầu ngừng phát sóng ngay lập tức và xóa nội dung liên quan đến xuyên tạc lịch sử và tranh cãi trong bộ phim Perfect crown, đăng tải hôm 22/5 đã vượt mốc 50.000 người đồng thuận vào sáng 26/5.

Người đứng đơn cho rằng dù lấy bối cảnh Hàn Quốc giả tưởng, Perfect crown vẫn sử dụng tràn lan trang phục, nghi lễ và từ ngữ mang phong cách Trung Quốc, dẫn đến hành vi “chiếm dụng văn hóa” và bóp méo lịch sử.

1.jpg
Hai diễn viên chính Byeon Woo Seok (trái) và IU.

Người này nhấn mạnh bộ phim làm tổn hại nghiêm trọng đến bản sắc văn hóa Hàn Quốc và có nguy cơ lan truyền hình ảnh sai lệch ra quốc tế.

Theo quy định, sau khi vượt mốc 50.000 chữ ký, kiến nghị sẽ được chuyển tới ủy ban liên quan của Quốc hội để xem xét. Nếu được thông qua, vụ việc có thể dẫn tới các biện pháp pháp lý hoặc hành chính ở cấp nhà nước.

Ngay từ khi lên sóng, Perfect crown đã gây tranh cãi vì diễn xuất, xây dựng thế giới giả tưởng và tính chính xác lịch sử. Đỉnh điểm là tập 11 với cảnh đăng quang gây bão mạng.

Trong phim, các quan lại hô “cheonse” - cụm từ thường dùng cho chư hầu - thay vì “manse”, vốn dành cho quốc vương của một nước độc lập. Nhà vua cũng đội mũ miện gắn chín chuỗi hạt, từng được các vua Joseon sử dụng khi Triều Tiên còn là nước chư hầu của Trung Quốc phong kiến.

Sau làn sóng phản ứng dữ dội, ê-kíp sản xuất cùng hai diễn viên chính IU và Byeon Woo Seok đã công khai xin lỗi hôm 16/5, ngay sau tập cuối.

3.jpg

Phía nhà sản xuất thừa nhận họ thiếu cẩn trọng trong khâu nghiên cứu và xây dựng bối cảnh lịch sử. IU cho biết cô thành thật hối tiếc vì không xem xét kỹ những vấn đề lịch sử mà khán giả chỉ ra, trong khi Byeon Woo Seok nói sẽ cẩn trọng hơn với các vai diễn sau này.

Biên kịch Yoo Ji Won giải thích cô muốn tái hiện vẻ đẹp truyền thống Hàn Quốc trong giả định hoàng gia Joseon tồn tại đến thời hiện đại. Việc áp dụng nghi lễ thời Joseon vào bối cảnh giả tưởng hiện đại đã dẫn tới nhiều sai sót lịch sử ngoài ý muốn.

Sau tranh cãi, ê-kíp đã chỉnh sửa âm thanh, phụ đề và sau đó xóa hẳn cảnh “cheonse” trên các nền tảng VOD và OTT. Dù thế, làn sóng chỉ trích vẫn chưa hạ nhiệt. Cửa hàng pop-up quảng bá phim cũng phải đóng cửa sớm vì khiếu nại từ khán giả.

Hà Trang
#Perfect Crown #đài MBC #tranh cãi #xuyên tạc lịch sử #phim Hàn Quốc #kiến nghị #tranh luận

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe