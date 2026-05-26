Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

TPO - Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn (CRBM) và rocket về phía vùng biển ngoài khơi bờ tây nước này.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), các vụ phóng được phát hiện vào khoảng 13h ngày 26/5 từ khu vực Jongju, tỉnh Bắc Phyongan. Các tên lửa bay khoảng 80 km trước khi rơi xuống biển.

JCS cho biết Triều Tiên đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn (CRBM) và đạn từ các hệ thống phóng rocket đa nòng.

"Chúng tôi đã tăng cường giám sát và theo dõi để chuẩn bị cho các vụ phóng bổ sung có thể xảy ra và đang chia sẻ chặt chẽ thông tin liên quan với Mỹ và Nhật Bản trong khi vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất", cơ quan này cho biết.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ tám của Triều Tiên trong năm nay. Trước đó, ngày 19/4, Bình Nhưỡng cũng đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía Đông. Truyền thông nhà nước Triều Tiên sau đó cho biết nước này đã tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo đất đối đất, trong đó có thử nghiệm bom chùm.