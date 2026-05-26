Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Nhóm ‘Bộ tứ’ cùng nhau xây cảng biển ở nơi Trung Quốc đầu tư mạnh tay

Bình Giang

TPO - Ngoại trưởng Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ vừa nhất trí cùng xây dựng cảng biển tại Fiji, ký các thỏa thuận liên quan đến khoáng sản chiến lược cũng như an ninh năng lượng, trong nỗ lực thổi luồng sinh khí mới vào cơ chế hợp tác nhóm "Bộ tứ" (Quad).

img-1520.jpg
Các ngoại trưởng "Bộ tứ" trong cuộc họp ở Ấn Độ ngày 26/5. (Ảnh: Reuters)

Cuộc gặp ngắn giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của bốn nước, gồm: Ngoại trưởng Úc Penny Wong, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, là cuộc họp nhóm "Bộ tứ" lần thứ ba kể từ tháng 9/2024.

Nhóm này đã công bố dự án hạ tầng chung đầu tiên, là một cảng biển tại Fiji.

“Chúng tôi sẽ hợp tác về hạ tầng cảng biển, đặc biệt nhằm ứng phó với tình trạng thiếu năng lực cảng tại các quốc đảo Thái Bình Dương. Chúng tôi thông báo kế hoạch hợp tác với Fiji”, ông Rubio phát biểu với báo chí ngày 26/5.

Trung Quốc đã trở thành một trong những đối tác kinh tế và nhà đầu tư hạ tầng lớn nhất của Fiji trong hơn 1 thập kỷ qua, với các khoản đầu tư vào hạ tầng giao thông và cầu đường, các dự án cảng biển và cung cấp khoản vay ưu đãi.

"Bộ tứ" dường như mất đà trong năm ngoái do không thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh, trong bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi liên quan đến chính sách thuế đối ứng của Washington và nhiều vấn đề khác.

“Chúng tôi đang bắt đầu cho thấy những thành quả và kết quả thực chất. Chúng tôi cam kết sâu sắc với quan hệ đối tác này. Đây là trụ cột và nền tảng trong chiến lược toàn cầu của Mỹ”, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định.

Ông cho biết nhóm đã nhất trí khởi động một sáng kiến về an ninh năng lượng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và một khuôn khổ hợp tác về khoáng sản chiến lược.

Khuôn khổ về khoáng sản sẽ định hướng cách tận dụng các công cụ chính sách kinh tế và phối hợp đầu tư nhằm củng cố chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, bao gồm khai thác, chế biến và tái chế khoáng sản quan trọng.

Sáng kiến này có thể đặc biệt quan trọng với Nhật Bản, sau khi Trung Quốc ngừng xuất khẩu một số loại khoáng sản quan trọng đối với các ngành hàng không vũ trụ, quốc phòng và sản xuất chất bán dẫn giữa mâu thuẫn ngoại giao.

Các ngoại trưởng nhóm "Bộ tứ" không nói đến khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh trong năm nay, nhưng cuối tuần qua, ông Rubio cho biết các nhà ngoại giao dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp vào cuối năm.

“Sự vắng bóng của hội nghị thượng đỉnh cấp lãnh đạo làm dấy lên một số nghi ngờ, nhưng điều đó không nhất thiết cho thấy tầm quan trọng của 'Bộ tứ' đang suy giảm. Nếu 'Bộ tứ' tiếp tục mang lại kết quả ở cấp bộ trưởng và các nhóm công tác, cơ chế này vẫn có thể duy trì vai trò ngay cả khi thiếu tín hiệu thường xuyên từ cấp lãnh đạo”, bà Premesha Saha, nghiên cứu viên cấp cao về chính sách tại Asia Society Australia ở Melbourne, nhận định.

Bình Giang
Theo Reuters
#Bộ tứ #Fiji #Vành đai con đường #Khoáng sản chiến lược #Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe