Lãnh tụ tối cao Iran ra thông điệp mới, tuyên bố Mỹ không còn nơi trú ẩn an toàn ở vùng Vịnh

TPO - Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei tuyên bố, các nước vùng Vịnh sẽ không còn là "lá chắn" cho các căn cứ quân sự của Mỹ và Washington sẽ không còn "nơi trú ẩn an toàn" trong khu vực.

Trong thông điệp bằng văn bản nhân dịp mùa hành hương Hajj của người Hồi giáo, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei hôm thứ Ba (26/5) cho biết cục diện Trung Đông đã thay đổi và ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực đang suy giảm.

"Điều chắc chắn là thời gian sẽ không quay ngược lại. Các quốc gia và vùng đất trong khu vực sẽ không còn là lá chắn cho các căn cứ của Mỹ nữa. Washington không chỉ không còn nơi trú ẩn an toàn và thiết lập căn cứ quân sự trong khu vực mà ngày càng xa rời vị thế trước đây của mình", ông Khamenei nhấn mạnh.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Lãnh tụ Iran cũng tuyên bố, các nước Hồi giáo trong khu vực có "nhiều năng lực và lợi ích chung sẽ định hình trật tự mới", đồng thời kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác nhằm giải quyết những thách thức chung.

Ông Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức hồi tháng 3, sau khi người tiền nhiệm là cha ông - Ali Khamenei - thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành. Việc ông vắng bóng trước công chúng thời gian qua đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe và nơi ở của ông.

Cho đến nay, các tuyên bố được cho là của nhà lãnh đạo tối cao mới chủ yếu được phát qua truyền hình nhà nước Iran dưới hình thức người dẫn chương trình đọc lại, thay vì xuất hiện trực tiếp.

Ngày 7/5, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết ông đã đã có cuộc gặp kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi với lãnh tụ tối cao.

Ba ngày sau, truyền thông nhà nước Iran đưa tin người đứng đầu Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran - Ali Abdollahi - cũng đã gặp Lãnh tụ tối cao Khamenei để nhận "các chỉ thị và hướng dẫn mới" liên quan tới hoạt động đối phó với các đối thủ của Iran.

Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái Mỹ

Trong một diễn biến mới, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm thứ Ba tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 của Mỹ tại khu vực Vịnh Ba Tư, đồng thời nổ súng vào một UAV RQ-4 và một tiêm kích F-35 bị cho là xâm phạm không phận Iran.

IRGC cho biết các đơn vị phòng không đã phát hiện máy bay quân sự Mỹ xâm phạm không phận Iran trước khi khai hỏa. Tuy nhiên, phía Iran không nêu rõ thời điểm cụ thể xảy ra các vụ việc.

