Xã hội

Ninh Bình lập Tổ công tác xử lý trụ sở công dôi dư

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết số 1806 về việc thành lập Tổ công tác liên ngành về hướng dẫn, đôn đốc thực hiện phương án khai thác, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, Tổ công tác do ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Tổ trưởng. Hai Tổ phó gồm ông Chu Đức Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng và ông Tạ Hồng Điệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định (cũ) trên đường Trần Nhật Duật, phường Nam Định thuộc diện dôi dư sau sáp nhập.

Các thành viên Tổ công tác, gồm: Lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng.

Theo quyết định, Tổ công tác sẽ làm việc với UBND các xã, phường có cơ sở nhà, đất dôi dư đã được tỉnh giao quản lý, khai thác và xử lý. Kế hoạch, thời gian làm việc cụ thể sẽ được thông báo tới từng địa phương.

Nhiệm vụ trọng tâm của Tổ công tác là hướng dẫn các xã, phường xây dựng phương án khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư, đồng thời đôn đốc việc quản lý khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất đã giao cho xã, phường quản lý, khai thác, xử lý. Cho ý kiến đối với các đề xuất phương án khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư của địa phương; trên cơ sở đó xác định rõ lộ trình, trách nhiệm tổ chức thực hiện phương án để thống nhất nội dung triển khai.

Bên cạnh đó, Tổ công tác có nhiệm vụ tổng hợp, theo dõi tình hình thực hiện quản lý, khai thác, xử lý trụ công dôi dư tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời tháo gỡ, hướng dẫn thực hiện hoặc chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để đạt mục tiêu theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đồng thời, hướng dẫn, đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với các cơ sở nhà đất chưa thực hiện bàn giao theo quyết định, văn bản của UBND tỉnh.

Quyết định nêu rõ, định kỳ vào thứ Sáu hàng tuần, Tổ công tác sẽ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về UBND tỉnh và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã có bài phản ánh hàng loạt trụ sở công rơi vào tình trạng bỏ không, xuống cấp, chờ phương án xử lý, gây nhiều lo ngại về nguy cơ lãng phí tài sản công và hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo thống kê, sau sắp xếp, tỉnh Ninh Bình có tổng số 730 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong số này, có 86 cơ sở đã được giao, điều chuyển, chuyển đổi công năng phục vụ y tế, giáo dục và sinh hoạt cộng đồng…; 429 cơ sở chuyển giao về các sở, ngành và địa phương quản lý, xử lý; 1 cơ sở chuyển giao cho UBND tỉnh Thanh Hóa; 214 chuyển giao về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xử lý.

#Quản lý nhà đất dư thừa #Xử lý tài sản công #Sắp xếp #sáp nhập hành chính #Chính sách quản lý tài sản #Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình #Trụ sở công dôi dư #Lập tổ công tác xử lý trụ sở dôi dư #Ninh Bình

