Pháp luật

Rõ biển số xe dán quảng cáo cờ bạc, cá độ, có xử lý được không?

Nhóm PV Thời sự

TPO - Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, trên địa bàn TP Hà Nội xuất hiện rất nhiều xe ô tô dán các quảng cáo trang web cờ bạc, cá độ. Trong các bức ảnh chụp được của phóng viên, các xe này đều rõ biển kiểm soát, liệu cơ quan chức năng của TP Hà Nội có xử lý được không?

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, có rất nhiều xe ô tô mang biển kiểm soát màu vàng, trên nóc xe có gắn mào hãng taxi Sao Thủ đô, trên thân xe có dán các thông tin quảng cáo các trang web liên quan đến hoạt động cá cược, cờ bạc trực tuyến. Trong ảnh là xe BKS: 30F-239.95 thường xuyên đỗ trên đường Minh Khai.
Một chiếc xe khác, BSK: 30E-788.16 có gắn mào hãng taxi Sao Thủ đô có dán quảng cáo trang web cờ bạc, cá độ, dừng đỗ ở đường Bùi Huy Bích.
Chiếc xe BKS: 30A-421.77 có mào hãng taxi Sao Thủ đô, có dán thông tin quảng cáo trang web cờ bạc, cá độ, dừng đỗ ở khu vực ngã tư gần Bến xe Nước ngầm.
Một chiếc xe có gắn mào hãng taxi Sao Thủ đô, BKS: 29K-039.30 có dán thông tin quảng cáo web cờ bạc, cá độ trực tuyến, dừng đỗ gần khu vực phố Bùi Huy Bích.
Một chiếc xe cũng gắn mào hãng taxi Sao Thủ đô, BKS: 29F-049.46 có dán thông tin quảng cáo trang web cá độ bóng đá, dừng đỗ gần khu vực Bệnh viện K Tân Triều.
Chiếc xe có gắn mào hãng taxi Sao Thủ đô, BKS: 30F - 726.97 với thông tin quảng cáo về trang web cá độ cờ bạc trực tuyến, di chuyển trên đường Láng.
Một chiếc xe khác có gắn mào hãng taxi Sao Thủ đô, BKS: 29A- 538.21, với thông tin quảng cáo trên thân xe về trang web quảng cáo, cá độ, dừng đỗ trên đường Hoàng Liệt.
Theo ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn TP Hà Nội, xuất hiện rất nhiều xe ô tô biển kiểm soát màu vàng có dán thông tin quảng cáo về trang web cờ bạc, cá độ, ngang nhiên di chuyển trên các tuyến phố mà dường như không bị lực lượng chức năng xử lý. Trong ảnh là các xe có BKS: 30E-788.16; 29E-188.77; 30A-864.40; 30E-308.77.

Tại Việt Nam, hành vi cờ bạc, cá độ bóng đá là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm thực hiện dưới mọi hình thức. Đây là loại hình cấm quảng cáo theo quy định. Theo Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, hành vi quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh có thể bị phạt tiền từ 70 – 100 triệu đồng. Cơ quan có thẩm quyền sẽ buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in có quảng cáo cờ bạc, cá độ bóng đá…

