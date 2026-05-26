Hiếm gặp, 3 thế hệ trong gia đình cùng mắc dị tật rò luân nhĩ

TPO - Các bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa phẫu thuật thành công cho bé trai 6 tuổi bị rò luân nhĩ bẩm sinh thiết ở cả hai tai. Trường hợp này gây chú ý khi dị tật xuất hiện liên tiếp ở ba thế hệ nam giới trong cùng một gia đình, cho thấy yếu tố di truyền rõ rệt.

Bệnh nhi N.V. (6 tuổi, ở Lào Cai) nhập viện với hai lỗ rò nằm phía trước vành tai. Theo gia đình, các lỗ rò thường xuyên tiết chất màu trắng như bã đậu, có mùi hôi và gây ngứa khi bị bít tắc. Qua khai thác tiền sử, bác sĩ ghi nhận từ ông nội đến cha và các con trai trong gia đình đều mắc dị tật này và từng phải phẫu thuật xử lý đường rò. Bé V. là người thứ tư được xác định có bất thường bẩm sinh tương tự.

Điều dưỡng chăm sóc bệnh nhi 6 tuổi.

Gia đình cho biết anh trai của bé từng gặp biến chứng áp-xe do rò luân nhĩ viêm tái phát nhiều lần. Vì vậy, khi thấy lỗ rò của bé V. đang trong giai đoạn ổn định, chưa sưng viêm cấp tính, người nhà đã đưa trẻ tới bệnh viện để can thiệp sớm nhằm phòng nguy cơ nhiễm trùng nặng.

BSCKI Trịnh Thùy Liên cho biết ê-kíp đã tiến hành bóc tách toàn bộ đường rò ở cả hai bên tai, đồng thời loại bỏ phần màng sụn và mô sụn liên quan để xử lý triệt để chân rò, hạn chế tái phát. Ca phẫu thuật kéo dài hơn một giờ và diễn ra thuận lợi.

Sau mổ một ngày, bệnh nhi tỉnh táo, không sốt, các chỉ số ổn định. Vết mổ khô sạch, ít đau và không cần dùng thuốc giảm đau sau phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, rò luân nhĩ là dị tật bẩm sinh lành tính hình thành từ giai đoạn phôi thai, khi cấu trúc tai ngoài không hợp nhất hoàn toàn vào khoảng tuần thứ 6 của thai kỳ. Dị tật thường biểu hiện bằng một lỗ nhỏ trước vành tai, bên trong là đường ống lót biểu mô có khả năng tiết dịch.

Rò luân nhĩ được ghi nhận có liên quan đến yếu tố di truyền ở một số trường hợp. Dị tật này có xu hướng di truyền theo tính trạng trội trên nhiễm sắc thể thường nhưng có hiện tượng độ thấm không hoàn toàn. Điều này lý giải vì sao kiểu hình này có thể lặp lại liên tục hoặc nhảy vọt qua các thành viên, và trong trường hợp đặc biệt của gia đình bệnh nhi V., dị tật đã biểu hiện liên tục ở các thành viên nam qua 3 thế hệ.

Dù là tổn thương lành tính, rò luân nhĩ nếu không được chăm sóc đúng cách có thể gây viêm tái diễn, tụ mủ hoặc hình thành áp-xe. Nặng hơn, người bệnh có nguy cơ viêm sụn vành tai, biến dạng tai, viêm lan rộng hoặc ảnh hưởng thần kinh mặt.

BSCKI Trịnh Thùy Liên khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi kỹ các biểu hiện bất thường như chảy dịch có mùi, sưng đỏ, đau hoặc nóng quanh lỗ rò. Khi xuất hiện dấu hiệu viêm nhiễm, trẻ cần được đưa tới cơ sở chuyên khoa để thăm khám và điều trị kịp thời. Thời điểm phù hợp nhất để phẫu thuật triệt để là khi tổn thương đã qua giai đoạn viêm cấp.

