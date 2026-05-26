Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ chuyển lời nhắn của Tổng thống Putin đến Tổng thống Trump

Quỳnh Như

TPO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã chuyển đến Tổng thống Donald Trump một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin mà ông nhận được trong cuộc trò chuyện với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Trả lời báo giới tại Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã chuyển lời nhắn từ Tổng thống Vladimir Putin tới Tổng thống Donald Trump, và ông đã chuyển lời nhắn đó cho lãnh đạo Nhà Trắng.

Ông Rubio cũng bác bỏ những lời đồn đoán, rằng Nga đang thúc giục Mỹ sơ tán nhân viên đại sứ quán khỏi Kiev, nhấn mạnh Moscow chỉ đưa ra cảnh báo chung rằng các cơ sở ngoại giao tại thủ đô Ukraine vẫn có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, Washington sẵn sàng làm mọi điều có thể để thúc đẩy một giải pháp chấm dứt chiến sự. Ông nói các đợt tấn công từ cả hai phía là lời nhắc nhở rằng cuộc chiến đã kéo dài quá lâu và cần phải kết thúc.

"Bất cứ khi nào chứng kiến các cuộc tấn công quy mô lớn từ phía này hay phía kia, đó đều là lời nhắc nhở vì sao cuộc chiến này cần phải chấm dứt. Mỹ sẵn sàng làm mọi điều có thể để hỗ trợ tiến trình đó", ông Rubio nói với các phóng viên trong chuyến thăm Ấn Độ.

Những phát biểu của Ngoại trưởng Rubio được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố ông Lavrov đã thông báo với phía Mỹ về quyết định tiến hành "các cuộc tấn công có hệ thống" nhằm vào các địa điểm tại Kiev mà Moscow cho là có liên quan tới trung tâm quân sự và cơ quan ra quyết định của Ukraine. Nga cũng khuyến nghị các chính phủ nước ngoài cân nhắc sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân khỏi thủ đô Ukraine.

Cảnh báo từ Moscow tiếp tục vấp phải phản ứng chỉ trích từ các đồng minh của Ukraine, trong bối cảnh nhiều nước vẫn duy trì hoạt động ngoại giao tại Kiev bất chấp các đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Kyiv Post
