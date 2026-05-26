Thời tiết nắng nóng gay gắt: Nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ

TP - Các bác sĩ cảnh báo, trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong các đợt nắng nóng cực đoan.

Trẻ nhỏ dễ bị sốc nhiệt

Bác sĩ, TS Lê Ngọc Duy, Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết, trẻ nhỏ có cơ chế điều hòa thân nhiệt chưa hoàn thiện nên rất nhạy cảm với thời tiết nắng nóng. Nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời, trẻ có thể gặp nhiều biến chứng nguy hiểm như tăng nhịp tim, khó thở, co giật, hôn mê, thậm chí đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ Duy, các biểu hiện thường gặp khi trẻ bị say nắng, say nóng gồm sốt cao, da đỏ nóng, mệt lả, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khát nhiều, thở nhanh hoặc khó thở. Trường hợp nặng có thể xuất hiện rối loạn ý thức, co giật hoặc hôn mê.

“Khi thấy trẻ có dấu hiệu bất thường sau khi hoạt động ngoài trời, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ vào nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo, lau mát cơ thể bằng khăn ướt và cho uống nước từng ngụm nhỏ nếu trẻ còn tỉnh táo. Nếu triệu chứng không cải thiện, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay”, bác sĩ Duy khuyến cáo.

Để phòng ngừa, phụ huynh nên hạn chế cho trẻ ra ngoài trong khoảng thời gian nắng gay gắt từ 10h đến 16h, cho trẻ mặc quần áo thoáng mát, đội mũ, đeo kính khi ra ngoài và bổ sung đủ nước mỗi ngày.

Có thể gây tổn thương não, suy đa tạng

Theo bác sĩ nội trú, ThS Nguyễn Minh Hiếu, Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, say nóng và say nắng đều là tình trạng rối loạn điều hòa thân nhiệt do cơ thể tiếp xúc quá lâu với môi trường nhiệt độ cao hoặc hoạt động gắng sức trong điều kiện oi bức. Trong đó, say nóng thường xảy ra ở những người làm việc trong môi trường kín gió, nóng bức, mặc quần áo bí hoặc không được bổ sung đủ nước. Nhóm lao động ngoài trời, công nhân xây dựng, vận động viên hay người phải hoạt động thể lực cường độ cao là đối tượng có nguy cơ cao.

Nắng nóng làm gia tăng số bệnh nhân đột quỵ, tim mạch...

Khác với say nóng, say nắng xảy ra khi ánh nắng chiếu trực tiếp vào vùng đầu, cổ, gáy trong thời gian dài, gây ảnh hưởng trung tâm điều nhiệt của não và thường diễn tiến nhanh hơn. Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường có biểu hiện mệt mỏi, khát nước, chóng mặt, tim đập nhanh hoặc chuột rút. Khi tình trạng nặng lên có thể xuất hiện đau đầu dữ dội, khó thở, buồn nôn, rối loạn ý thức, co giật, hôn mê, nguy cơ trụy tim mạch.

Đối với người lớn, các dấu hiệu nguy hiểm bao gồm sốt trên 40 độ C, da khô nóng, thở nhanh, tim đập nhanh, hoa mắt, buồn nôn. Nếu chậm được xử trí, người bệnh có thể bị tổn thương não, suy gan, suy thận hoặc tử vong. “Ngay khi thấy cơ thể mệt lả, khát nhiều, buồn nôn trong môi trường nóng bức, cần dừng hoạt động ngay, di chuyển vào nơi mát và bổ sung nước sớm để tránh diễn tiến nặng”, bác sĩ Hiếu lưu ý.

Các bác sĩ cho biết, sơ cứu đúng cách đóng vai trò rất quan trọng đối với người bị say nắng, say nóng. Người bệnh cần được đưa ngay ra khỏi khu vực nắng nóng, tới nơi thông thoáng hoặc có điều hòa nhiệt độ. Sau đó cởi bớt quần áo, lau mát bằng khăn ẩm tại các vị trí như cổ, nách, bẹn để tăng khả năng tản nhiệt.

Chủ động phòng bệnh Các chuyên gia khuyến cáo, trong những ngày nhiệt độ tăng cao, cần hạn chế ra ngoài vào khung giờ nắng gắt từ 11h đến 15h. Người lao động ngoài trời cần bổ sung đủ nước trước, trong và sau khi làm việc. Trang phục nên ưu tiên loại sáng màu, rộng rãi, thấm hút mồ hôi tốt. Khi ra ngoài, cần đội mũ rộng vành, đeo kính và sử dụng kem chống nắng. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng lưu ý, không nên tắm ngay sau khi đi nắng về mà cần nghỉ ngơi, lau khô mồ hôi rồi mới tắm để tránh nguy cơ sốc nhiệt. Đối với người cao tuổi và người có bệnh nền như tim mạch, tiểu đường, suy thận, việc uống đủ nước, dùng thuốc đúng chỉ định và theo dõi sức khỏe thường xuyên là đặc biệt quan trọng trong mùa nắng nóng.

Nếu người bệnh còn tỉnh táo, có thể cho uống nước mát, nước hoa quả hoặc oresol pha đúng hướng dẫn để bù nước và điện giải. Trường hợp bất tỉnh cần được đặt nằm nghiêng an toàn và gọi cấp cứu ngay. Các chuyên gia cũng lưu ý không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh hoặc pha nước muối quá đặc vì có thể khiến tình trạng nặng hơn.

Gia tăng nhiều nhóm bệnh nguy hiểm

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga (Bộ Quốc phòng), cho biết, thời tiết nắng nóng kéo dài không chỉ làm tăng nguy cơ sốc nhiệt mà còn khiến nhiều bệnh lí cùng gia tăng trong cộng đồng.

Theo bác sĩ Hoàng, có ít nhất 5 nhóm bệnh thường bùng phát mạnh trong mùa nóng gồm bệnh tim mạch - đột quỵ, bệnh tiêu hóa, bệnh hô hấp, bệnh truyền nhiễm mùa hè và bệnh ngoài da.

Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể phải giãn mạch và tiết nhiều mồ hôi để làm mát, khiến tim hoạt động nhiều hơn. Đồng thời, mất nước kéo dài khiến máu cô đặc, tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, từ đó dẫn đến nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Bên cạnh đó, nhiệt độ cao cũng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh trong thực phẩm, làm gia tăng nguy cơ tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm.

Nhiều người sử dụng điều hòa không đúng cách, để nhiệt độ quá thấp hoặc để gió thổi trực tiếp vào mặt cũng dễ mắc các bệnh hô hấp do niêm mạc đường thở bị khô và giảm sức đề kháng.