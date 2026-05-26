Thủ tướng: Cần Thơ cần đổi mới tư duy, cách làm, đề xuất cơ chế với Trung ương

TPO - Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ sáng 26/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu, thành phố phải quyết tâm, nỗ lực bứt phá mạnh mẽ hơn để đạt mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, tháo gỡ các dự án tồn đọng, phát huy vai trò đầu tàu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Sáng 26/5, tại TP. Cần Thơ, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, công tác xây dựng Đảng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương.

Tại cuộc làm việc, theo yêu cầu của Thủ tướng, các đại biểu tập trung trao đổi trực tiếp, đi thẳng vào những tồn tại, hạn chế, khó khăn và các vấn đề thực tiễn đặt ra đối với thành phố. Trong đó, nội dung được thảo luận nhiều là mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy nguồn lực Trung ương và lợi thế địa phương để tạo bứt phá phát triển.

Theo báo cáo, quý I vừa qua, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Cần Thơ tăng 7,02%, đứng thứ 2/5 trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cần Thơ cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cải cách thủ tục hành chính; vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá Cần Thơ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đạt được thời gian qua.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế khi vai trò, tiềm năng của Cần Thơ chưa được phát huy tương xứng. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I vẫn thấp hơn kịch bản đề ra; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đạt yêu cầu; giải ngân đầu tư công còn là điểm nghẽn; chất lượng nguồn nhân lực chưa cao.

“Thời gian của năm 2026 không còn nhiều, chúng ta phải quyết tâm, nỗ lực bứt phá và sự quyết tâm ấy đối với Cần Thơ phải cao hơn rất nhiều để đạt mục tiêu đề ra, phát triển nhanh, bền vững”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, Cần Thơ cần đổi mới tư duy, cách làm, mạnh dạn đề xuất các cơ chế cụ thể với Trung ương để triển khai các dự án lớn, tập trung kiến tạo phát triển.

Thủ tướng yêu cầu thành phố triển khai quyết liệt các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; rà soát, điều chỉnh quy hoạch đồng bộ với quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long để làm cơ sở triển khai các dự án lớn.

Đặc biệt, cần tập trung thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm có tính liên kết vùng và quốc gia; phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng, giáo dục, y tế; tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài để giải phóng nguồn lực phát triển.

Thủ tướng cũng yêu cầu Cần Thơ quyết liệt rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Về an sinh xã hội, Thủ tướng yêu cầu triển khai hiệu quả chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần; đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, thí điểm mô hình nhà ở cho thuê dài hạn với chi phí hợp lý.

Cùng với đó là tăng cường phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường, tài nguyên nước; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành cũng cho ý kiến về nhiều đề xuất của Cần Thơ liên quan dự án khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong; quy hoạch điện; các dự án lấn biển; chống ngập, sạt lở; tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ - Cà Mau và kết nối giao thông cảng biển Trần Đề.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ.