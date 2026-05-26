Nam sinh lớp 9 cứu người đuối nước nhận Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm

TPO - Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho nam sinh lớp 9 vì có hành động dũng cảm cứu 2 em nhỏ bị đuối nước tại bãi biển Rạng Đông.

Chiều 25/5, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" và Bằng khen của Trung ương Đoàn cho em Chu Văn Tuấn Vũ - học sinh lớp 9C, Trường THCS Cẩm Dương (xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh) vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Trong dịp này, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cũng trao tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho nam sinh này. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho hành động quả cảm, không ngại hiểm nguy của nam sinh lớp 9 trong lúc cứu người gặp nạn trên biển.

Trước đó, vào khoảng 17h30 phút ngày 15/5, tại khu vực bãi biển Rạng Đông, xã Yên Hòa, trong lúc đang tắm biển cùng bạn bè, em Chu Văn Tuấn Vũ bất ngờ phát hiện 2 em nhỏ bị sóng lớn cuốn ra xa bờ. Thời điểm xảy ra sự việc, sóng biển mạnh, nước chảy xiết khiến các em nhỏ hoảng loạn, liên tục chới với giữa dòng nước.

Không chút do dự, Vũ nhanh chóng lao ra biển tiếp cận các nạn nhân. Với sự bình tĩnh và nhanh trí, em lần lượt dìu, đưa cả 2 em nhỏ vào bờ an toàn.

Sau khi được cứu sống, sức khỏe của 2 em nhỏ dần ổn định. Hành động dũng cảm của Tuấn Vũ nhanh chóng lan tỏa trên địa bàn, nhận được sự cảm phục, biểu dương từ người dân, nhà trường và tổ chức Đoàn, Đội các cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của em Chu Văn Tuấn Vũ, đồng thời nhấn mạnh đây là tấm gương đẹp về lòng nhân ái, tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn của tuổi trẻ hôm nay.

“Hành động của em không chỉ cứu sống 2 em nhỏ mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, góp phần bồi đắp hình ảnh thanh thiếu nhi Hà Tĩnh bản lĩnh, nhân ái, sống đẹp và có trách nhiệm”, đại diện Tỉnh Đoàn nhấn mạnh.

