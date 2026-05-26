Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nam sinh lớp 9 cứu người đuối nước nhận Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm

Hoài Nam

TPO - Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho nam sinh lớp 9 vì có hành động dũng cảm cứu 2 em nhỏ bị đuối nước tại bãi biển Rạng Đông.

Chiều 25/5, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" và Bằng khen của Trung ương Đoàn cho em Chu Văn Tuấn Vũ - học sinh lớp 9C, Trường THCS Cẩm Dương (xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh) vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

2aoboqysihoee4pvqkrankah070pxjsgihd32hm0.jpg
Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cũng trao tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho em Vũ.

Trong dịp này, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cũng trao tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho nam sinh này. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho hành động quả cảm, không ngại hiểm nguy của nam sinh lớp 9 trong lúc cứu người gặp nạn trên biển.

Trước đó, vào khoảng 17h30 phút ngày 15/5, tại khu vực bãi biển Rạng Đông, xã Yên Hòa, trong lúc đang tắm biển cùng bạn bè, em Chu Văn Tuấn Vũ bất ngờ phát hiện 2 em nhỏ bị sóng lớn cuốn ra xa bờ. Thời điểm xảy ra sự việc, sóng biển mạnh, nước chảy xiết khiến các em nhỏ hoảng loạn, liên tục chới với giữa dòng nước.

Không chút do dự, Vũ nhanh chóng lao ra biển tiếp cận các nạn nhân. Với sự bình tĩnh và nhanh trí, em lần lượt dìu, đưa cả 2 em nhỏ vào bờ an toàn.

Sau khi được cứu sống, sức khỏe của 2 em nhỏ dần ổn định. Hành động dũng cảm của Tuấn Vũ nhanh chóng lan tỏa trên địa bàn, nhận được sự cảm phục, biểu dương từ người dân, nhà trường và tổ chức Đoàn, Đội các cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của em Chu Văn Tuấn Vũ, đồng thời nhấn mạnh đây là tấm gương đẹp về lòng nhân ái, tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn của tuổi trẻ hôm nay.

“Hành động của em không chỉ cứu sống 2 em nhỏ mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, góp phần bồi đắp hình ảnh thanh thiếu nhi Hà Tĩnh bản lĩnh, nhân ái, sống đẹp và có trách nhiệm”, đại diện Tỉnh Đoàn nhấn mạnh.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #cứu kịp thời người đuối nước #nam sinh Hà Tĩnh cứu người #Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” #Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh #hành động dũng cảm #cứu người đuối nước

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe