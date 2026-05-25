Thanh niên tình nguyện hỗ trợ sĩ tử vào lớp 10 giữa 'chảo lửa' Hà Tĩnh

TPO - Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đã có mặt tại các điểm thi để hỗ trợ, động viên và tiếp sức cho thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.
Tại các điểm thi, với phương châm "Một đội hình, nhiều nhiệm vụ", lực lượng thanh niên đã tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ nước uống, khăn lau, quạt mát cho các phụ huynh. Cùng với đó tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, cài đặt ứng dụng I-HaTinh cho người dân, phụ huynh tại các khu vực xung quanh cổng trường.
Dưới cái nắng oi bức, những hành động ân cần, những lời động viên và nụ cười nhiệt huyết của lực lượng thanh niên tình nguyện đã góp phần tiếp thêm tinh thần, giúp các em tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.
Không chỉ hỗ trợ thí sinh, các đội tình nguyện còn chung tay cùng nhà trường bố trí khu vực nghỉ chờ cho phụ huynh, tăng cường nước uống và các điều kiện chống nóng nhằm đảm bảo sức khỏe cho mọi người trong suốt thời gian thi.