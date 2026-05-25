Giới trẻ

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ sĩ tử vào lớp 10 giữa 'chảo lửa' Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đã có mặt tại các điểm thi để hỗ trợ, động viên và tiếp sức cho thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Ngày 25/5, trong điều kiện nắng nóng gay gắt với nền nhiệt nhiều nơi ở Hà Tĩnh lên tới trên 39 độ C, hơn 21.000 thí sinh bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT﻿năm học 2026–2027. Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân tiếp sức mùa thi﻿, hỗ trợ thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: HN
Đồng hành cùng sĩ tử giữa thời tiết khắc nghiệt﻿, lực lượng đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động tiếp sức như phát nước uống miễn phí, che nắng, hỗ trợ hướng dẫn phòng thi, giữ xe và phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi, góp phần giúp thí sinh yên tâm hoàn thành tốt bài thi.
Tại 39 điểm thi trên toàn tỉnh, hơn 1.600 đoàn viên, thanh niên khoác màu áo xanh tình nguyện có mặt từ sáng sớm để đồng hành cùng sĩ tử và phụ huynh﻿.
Các đội hình tình nguyện triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: phát nước uống miễn phí, che ô đưa đón thí sinh, hướng dẫn phòng thi, giữ xe và đồ dùng miễn phí, hỗ trợ phân luồng giao thông, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trước cổng trường.
Tại các điểm thi, với phương châm "Một đội hình, nhiều nhiệm vụ", lực lượng thanh niên đã tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ nước uống, khăn lau, quạt mát cho các phụ huynh. Cùng với đó tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, cài đặt ứng dụng I-HaTinh cho người dân, phụ huynh tại các khu vực xung quanh cổng trường.
Dưới cái nắng oi bức, những hành động ân cần, những lời động viên và nụ cười nhiệt huyết của lực lượng thanh niên tình nguyện đã góp phần tiếp thêm tinh thần, giúp các em tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.
Không chỉ hỗ trợ thí sinh, các đội tình nguyện còn chung tay cùng nhà trường bố trí khu vực nghỉ chờ cho phụ huynh, tăng cường nước uống và các điều kiện chống nóng nhằm đảm bảo sức khỏe cho mọi người trong suốt thời gian thi.
Một thí sinh bị chấn thương chân đã được lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ đưa vào phòng thi an toàn, kịp thời, giúp em ổn định tâm lý và tiếp tục dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT cùng các bạn.
Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và nhiệt huyết của tuổi trẻ Hà Tĩnh, góp phần giúp kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi và đầy nhân văn.
#Hà Tĩnh #Chương trình Tiếp sức mùa thi 2026 #thanh niên #Thanh niên Hà Tĩnh #thời tiết nắng nóng gay gắt #thi tuyển sinh lớp 10 THPT

