Góc tư vấn mùa thi: Cách nào để vượt qua áp lực đồng trang lứa?

Tối 23/5, podcast 'Vừa học vừa chill - Hội hè tí thôi' do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, đã thu hút hàng nghìn học sinh theo dõi qua livestream trên kênh TikTok với những khách mời nổi tiếng trong giới trẻ, mang đến không gian trò chuyện gần gũi, tích cực dành cho học sinh, sinh viên trong mùa ôn thi.
Buổi livestream tiếp sức sĩ tử có sự tham gia của Meichan (Nguyễn Hà Trang) - một vlogger, youtuber lifestyle và du học sinh nổi tiếng người Việt. Cô được biết đến qua học bổng 100% ngành Văn hóa - Truyền thông tại Đại học Yonsei (Hàn Quốc), các video truyền cảm hứng học tập và vai trò host cho các sự kiện, podcast của giới trẻ.
Chou.iu (Minh Châu) - nhà sáng tạo nội dung có hơn 1 triệu người theo dõi bởi hình ảnh dễ thương, nhiều năng lượng tích cực và các nội dung truyền động lực cho giới trẻ.
Bên cạnh đó, chương trình còn có sự xuất hiện của thủ khoa Hơ Beng (Trần Thanh Hiền) từng học lớp 12 chuyên Pháp, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, thủ khoa khối D1 của Phú Thọ trong kỳ thi THPT năm 2022. Thanh Hiền sở hữu một kênh TikTok cá nhân với hơn 4 triệu lượt yêu thích.
Trên sóng livestream, khi nói về áp lực đồng trang lứa, Meichan cho rằng, đây là cảm giác mà rất nhiều bạn trẻ đang trải qua, trong đó có chính cô. Meichan cho biết, có những giai đoạn cô rất hay so sánh bản thân với người khác. Khi nhìn thấy bạn bè cùng tuổi đã đạt được nhiều thành tựu, có công việc tốt, học giỏi, giỏi ngoại ngữ hoặc có cuộc sống tưởng như rất ổn định, cô từng tự hỏi vì sao người khác làm được còn mình thì chưa.
“Mình muốn nhiều hơn, muốn bản thân tốt hơn, nhưng có những điều mình chưa làm được ngay, nên tự nhiên cảm thấy áp lực”, Meichan bộc bạch. Theo cô, điều khiến áp lực trở nên nặng nề hơn là khi chúng ta chỉ nhìn thấy kết quả cuối cùng của người khác mà không thấy được quá trình họ đã cố gắng, thất bại, loay hoay phía sau. Từ đó, sự ngưỡng mộ rất dễ biến thành cảm giác tự trách, tự nghi ngờ bản thân.
Với Chou.iu, áp lực đồng trang lứa không phải là điều xa lạ. Cô kể, ngày trước bản thân từng học không tốt môn Hóa, vì vậy mỗi khi nhìn thấy những bạn học giỏi Hóa, cô vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy mình thua kém.
Cảm giác ấy khiến cô nhận ra rằng, đôi khi áp lực không đến từ việc người khác cố tình tạo sức ép cho mình, mà đến từ chính cách mình nhìn vào thành tích của họ. Chou.iu cho rằng, nhiều bạn trẻ thường nhìn vào kết quả của người khác rồi tự hỏi: “Tại sao họ làm được mà mình không làm được?”.
Nhưng mỗi người có xuất phát điểm, thế mạnh và hành trình khác nhau. Việc từng trượt chuyên cũng là một dấu mốc khiến Chou.iu chịu nhiều áp lực, bởi ở thời điểm đó, cô đã phải đối diện với cảm giác thất vọng về bản thân. Tuy nhiên, chính trải nghiệm ấy giúp cô hiểu rằng một lần không đạt được điều mình mong muốn không có nghĩa là mình thất bại mãi mãi.
Thủ khoa Hơ Beng cũng thẳng thắn chia sẻ rằng cô luôn cảm thấy áp lực bởi “núi cao còn có núi cao hơn”. Với Beng, việc thi đỗ trường chuyên là một thành tích đáng tự hào, là kết quả của sự nỗ lực và cũng là niềm vui lớn của bản thân.
Tuy nhiên, sau niềm tự hào ấy, cô lại bước vào một môi trường có rất nhiều bạn giỏi hơn ở những lĩnh vực khác. Có bạn đạt IELTS cao, có bạn có giải học sinh giỏi quốc gia, có bạn nổi bật trong hoạt động ngoại khóa.
"Khi ấy, thành tích từng khiến em tự hào đôi khi lại trở thành một áp lực mới, áp lực phải tiếp tục chứng minh bản thân, phải giữ mình ở một vị trí tốt, không được tụt lại phía sau", Beng chia sẻ.