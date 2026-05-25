Góc tư vấn mùa thi: Cách nào để vượt qua áp lực đồng trang lứa?

TPO - Từ những chia sẻ chân thật của Meichan, Chou.iu và thủ khoa Hơ Beng trong podcast “Vừa học vừa chill - Hội hè tí thôi”, câu chuyện áp lực đồng trang lứa được nhìn nhận không phải như một nỗi sợ cần né tránh, mà là một bài học để mỗi người trẻ hiểu mình hơn, biết trân trọng hành trình riêng và không để sự so sánh làm lu mờ giá trị của bản thân.

Tối 23/5, podcast 'Vừa học vừa chill - Hội hè tí thôi' do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, đã thu hút hàng nghìn học sinh theo dõi qua livestream trên kênh TikTok với những khách mời nổi tiếng trong giới trẻ, mang đến không gian trò chuyện gần gũi, tích cực dành cho học sinh, sinh viên trong mùa ôn thi.

Buổi livestream tiếp sức sĩ tử có sự tham gia của Meichan (Nguyễn Hà Trang) - một vlogger, youtuber lifestyle và du học sinh nổi tiếng người Việt. Cô được biết đến qua học bổng 100% ngành Văn hóa - Truyền thông tại Đại học Yonsei (Hàn Quốc), các video truyền cảm hứng học tập và vai trò host cho các sự kiện, podcast của giới trẻ.

Chou.iu (Minh Châu) - nhà sáng tạo nội dung có hơn 1 triệu người theo dõi bởi hình ảnh dễ thương, nhiều năng lượng tích cực và các nội dung truyền động lực cho giới trẻ.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự xuất hiện của thủ khoa Hơ Beng (Trần Thanh Hiền) từng học lớp 12 chuyên Pháp, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, thủ khoa khối D1 của Phú Thọ trong kỳ thi THPT năm 2022. Thanh Hiền sở hữu một kênh TikTok cá nhân với hơn 4 triệu lượt yêu thích.

Trên sóng livestream, khi nói về áp lực đồng trang lứa, Meichan cho rằng, đây là cảm giác mà rất nhiều bạn trẻ đang trải qua, trong đó có chính cô. Meichan cho biết, có những giai đoạn cô rất hay so sánh bản thân với người khác. Khi nhìn thấy bạn bè cùng tuổi đã đạt được nhiều thành tựu, có công việc tốt, học giỏi, giỏi ngoại ngữ hoặc có cuộc sống tưởng như rất ổn định, cô từng tự hỏi vì sao người khác làm được còn mình thì chưa.

“Mình muốn nhiều hơn, muốn bản thân tốt hơn, nhưng có những điều mình chưa làm được ngay, nên tự nhiên cảm thấy áp lực”, Meichan bộc bạch. Theo cô, điều khiến áp lực trở nên nặng nề hơn là khi chúng ta chỉ nhìn thấy kết quả cuối cùng của người khác mà không thấy được quá trình họ đã cố gắng, thất bại, loay hoay phía sau. Từ đó, sự ngưỡng mộ rất dễ biến thành cảm giác tự trách, tự nghi ngờ bản thân.