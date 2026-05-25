Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hào hứng viết thư pháp, diễn cosplay Nhật Bản tại phố Hội

Khánh Đoan - Phương Ly

TPO - Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22 đang diễn ra, các bạn trẻ hào hứng trải nghiệm viết thư pháp và trình diễn cosplay Nhật Bản giữa không gian phố cổ.

Tại đình Cẩm Phô (phường Hội An, TP. Đà Nẵng), gần 40 học sinh trường Tiểu học Phù Đổng tham gia trải nghiệm viết thư pháp Nhật Bản.

Tham gia sự kiện có đại diện Hiệp hội Giao lưu quốc tế thành phố Sakai (Nhật Bản), các cô giáo, tình nguyện viên và các em học sinh phố Hội.

tp-thuphapnhathoian-1.jpg
tp-thuphapnhathoian-3.jpg
Các em say sưa viết những nét chữ mới mẻ. Ảnh: Phương Ly

Các em được giới thiệu một số chữ thư pháp nổi bật đến từ đất nước mặt trời mọc như các chữ “Hữu”, “Tưởng”, “Kết”, sau đó tự do chọn con chữ mình muốn viết.

Em Lê Thị Thanh Tâm, học sinh lớp 5/3 bày tỏ: “Đây là lần đầu em biết đến thư pháp Nhật Bản. Em chọn chữ “Hữu” vì nó mang ý nghĩa về tình bạn thân thiết của chúng em. Hoạt động này làm em hiểu thêm tiếng Nhật và viết tiếng Nhật đẹp hơn”.

Sau trải nghiệm viết thử lần đầu tiên, nhiều học sinh cảm thấy thích thú. Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô giáo, nét chữ dần mềm mại, thanh thoát hơn.

tp-thuphapnhathoian-2.jpg
tp-thuphapnhathoian-5.jpg
Cô giáo Nhật Bản cùng các em làm quen với thư pháp. Ảnh: Khánh Đoan

Em Đỗ Trần Phương Nguyên, lớp 5/2 hào hứng chia sẻ: “Chữ “Tưởng” nhìn rất phong phú, viết chữ này làm em thấy thú vị. Trước đây, em được trông thấy nhiều người viết thư pháp. Hôm nay, em muốn có một bức thư pháp mang về cho ba mẹ xem”.

Đồng hành cùng các em trong trải nghiệm này, cô Hà Thị Ánh Linh - giáo viên Tổng Phụ trách Đội trường Tiểu học Phù Đổng cho biết: “Thông qua hoạt động này, học sinh được trải nghiệm, học hỏi và biết cách viết chữ Nhật Bản, từ đó hiểu thêm về văn hóa của đất nước này”.

tp-thuphapnhathoian-4.jpg
Chữ Hữu mang ý nghĩa về tình bạn thân thiết. Ảnh: Phương Ly

​Các cô giáo đến từ Nhật Bản vừa hướng dẫn, vừa trực tiếp cầm tay đưa nét, giúp những bạn nhỏ nhanh chóng làm quen. “Các em học sinh Việt Nam có tinh thần hiếu học rất cao, lễ phép, lắng nghe lời dạy của thầy cô và viết chữ rất đẹp. Khi nhìn các em vui vẻ, hứng thú viết chữ, chúng tôi càng cảm thấy đây là hoạt động tích cực để giới thiệu văn hóa Nhật Bản”, bà Kato Hiromi - Hiệp hội Giao lưu Quốc tế thành phố Sakai chia sẻ.

tp-thuphapnhathoian-6.jpg
tp-thuphapnhathoian-7.jpg
Thành phẩm của các em học sinh sau nhiều lần tập luyện. Ảnh: Khánh Đoan

Cosplay “khuấy động” phố cổ

Chiều 24/5, tại Vườn tượng An Hội, cuộc thi cosplay trở thành một trong những điểm nhấn sôi động nhất của sự kiện năm nay.

Nếu trình diễn thư pháp và gốm Hizen đưa người xem chạm vào những lớp lịch sử và mỹ thuật truyền thống, thì cosplay lại mở ra một không gian hoàn toàn khác - nơi văn hóa Nhật Bản được cảm nhận qua manga, anime, trí tưởng tượng và tinh thần trình diễn đầy cá tính.

anh-5.jpg
Khởi đầu chương trình là phần thi trang phục. Ảnh: Phương Ly

Bạn Ngô Trần Tú Uyên (23 tuổi, hiện làm việc tại Đà Nẵng) chia sẻ, nhóm của bạn lựa chọn mô típ idol Nhật Bản để thể hiện niềm yêu thích với văn hóa xứ sở hoa anh đào. “Mình cosplay nhân vật Orion trong bộ anime Pretty Rhythm: Aurora Dream. Đây là lần đầu tiên tham gia lễ hội này, mình đã dành khoảng một tuần để chuẩn bị trang phục. Mình hy vọng hoạt động này sẽ giúp nhiều người biết đến văn hóa cosplay hơn”, Tú Uyên cho biết.

anh-01.jpg
anh-04.jpg
Thí sinh với trang phục cosplay tại cuộc thi. Ảnh: Khánh Đoan

Còn Lê Thị Ngọc Uyên (17 tuổi, Điện Bàn, Đà Nẵng) lại gây ấn tượng khi hóa thân thành nhân vật ca sĩ ảo Hatsune Miku với phiên bản sáng tạo riêng. “Mình mất khoảng nửa tháng để hoàn thiện trang phục và chuẩn bị tiết mục. Đây là lần thứ hai mình tham gia một sự kiện văn hóa và cảm thấy rất vui vì được sống với đam mê”, Uyên chia sẻ.

anh-02.jpg
Thí sinh hóa thân thành nhân vật siêu nhân. Ảnh: Khánh Đoan

Lễ hội Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản được tổ chức thường niên kể từ năm 2003. Lần trở lại này, lễ hội tiếp tục mở ra không gian văn hóa đặc sắc, sống động, một lần nữa tôn vinh và khẳng định tình hữu nghị bền chặt, sâu sắc của hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản qua nhiều thế kỷ.

Khánh Đoan - Phương Ly
#Thư pháp Nhật #Hội An #văn hóa Nhật #Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22 #Hiệp hội Giao lưu quốc tế thành phố Sakai #xứ sở hoa anh đào

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe