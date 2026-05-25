Tuổi trẻ Ninh Bình 'xắn tay' vào vấn đề cấp thiết tại cơ sở trong chiến dịch hè

TPO - Với thông điệp mỗi bạn trẻ là một "đại sứ", Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè của tuổi trẻ Ninh Bình tập trung vào những việc mới, việc khó, vấn đề cấp thiết tại cơ sở; triển khai các công trình, phần việc thanh niên… đồng thời, hướng mạnh đến việc quảng bá du lịch và bảo vệ môi trường biển quê hương.

Tiết mục văn nghệ mở màn chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Ngày 25/5, tại xã Hải Thịnh, Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026, Chiến dịch quảng bá du lịch và hành động vì môi trường biển quê hương.

Dự chương trình có anh Nguyễn Đức Nguyên - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam. Về phía tỉnh Ninh Bình có ông Nguyễn Hoàng Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Hà Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Phạm Thị Bích Thảo - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả

Phát biểu ra quân, anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình nhấn mạnh, Chiến dịch TNTN Hè năm 2026 là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng của tuổi trẻ toàn tỉnh Ninh Bình.

Đây là dịp phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thúc đẩy chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và thực hiện các công trình, phần việc vì cuộc sống cộng đồng.

"Các hoạt động tình nguyện cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và nhu cầu thực tiễn của nhân dân; tập trung vào những việc mới, việc khó, vấn đề cấp thiết tại cơ sở. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, bảo đảm mỗi công trình, phần việc đều thiết thực, hiệu quả và có sức lan tỏa trong cộng đồng", anh Nam nói.

Anh Trần Ngọc Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình cũng nhấn mạnh, Chiến dịch quảng bá du lịch và hành động vì môi trường biển quê hương, không chỉ là hoạt động tình nguyện mà còn là dịp để tuổi trẻ Ninh Bình lan tỏa tình yêu quê hương, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển và quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng du lịch của biển Ninh Bình đến đông đảo du khách.

Mỗi đoàn viên, thanh niên cần phát huy vai trò “đại sứ du lịch trẻ”, tích cực tuyên truyền nếp sống văn minh du lịch, chung tay giữ gìn môi trường biển xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh biển quê hương thân thiện, an toàn và hấp dẫn.

Tôi tin tưởng bằng sức trẻ, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Ninh Bình sẽ tiếp tục viết nên những dấu ấn đẹp trong mùa hè tình nguyện năm nay; góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững”, anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình.

Đoàn viên thanh niên tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình đã ra mắt 7 đội hình thanh niên tình nguyện, gồm: Hành quân xanh; Mùa Hè xanh; Hoa phượng đỏ; Kỳ nghỉ hồng; Tiếp sức mùa thi; Thanh niên quảng bá du lịch và bảo vệ môi trường biển; Thanh niên tình nguyện Chuyển đổi số cộng đồng.

Nghi thức trao cờ ra quân Chiến dịch TNTN Hè 2026. Ảnh: Xuân Tùng

Trao tặng nhiều nguồn lực, công trình

Ngay tại lễ ra quân, Ban Tổ chức cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng nguồn lực hỗ trợ với tổng trị giá 650 triệu đồng để triển khai các hoạt động an sinh xã hội và phong trào thanh niên.

Ban Tổ chức đã trao tặng 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); tặng 10 chiếc xe đạp (trị giá 2,5 triệu đồng/chiếc) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 50 suất quà tới các gia đình chính sách, người dân và thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hải Thịnh.

Nhiều suất quà ý nghĩa được trao tặng học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Ngay sau lễ đã diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng, trong đó, có khởi công Nhà Khăn quàng đỏ tặng em Phạm Ánh Dương (học sinh trường Tiểu học Hải Châu); khánh thành công trình thanh niên “Gương cầu lồi an toàn giao thông”, “Đường cờ thanh niên”. Tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc, xét nghiệm miễn phí cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, thanh niên công nhân.

Các đại biểu và đoàn viên, thanh niên cũng đã thực hiện hoạt động “Check-in cùng biển quê hương” và ra quân vệ sinh môi trường biển. Nhiều những hình ảnh check-in thể hiện tình yêu biển quê hương, chung tay bảo vệ môi trường biển... đã được đoàn viên thanh niên ghi lại và chia sẻ trên tài khoản cá nhân cùng với hashtag: #ThanhNienTinhNguyenHe, #TuoiTreNinhBinh, #HaiThinhXanh.

Đại diện Ban Tổ chức trao biển tượng trưng hỗ trợ công trình, nguồn lực tới cơ sở.

Ảnh: Xuân Tùng

Các đại biểu khởi công Nhà Khăn quàng đỏ tặng em Phạm Ánh Dương. Ảnh: Xuân Tùng