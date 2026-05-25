Thí sinh ngủ quên, quên thẻ dự thi được ‘ứng cứu’ kịp thời

TPO - Trong ngày đầu tiên thi vào lớp 10 ở Nghệ An, nhiều thí sinh gặp sự cố như ngủ quên, quên thẻ dự thi đã được lực lượng Công an và đoàn thanh niên kịp thời hỗ trợ, đưa đến điểm thi đúng giờ.

Ngày 25/5, Công an xã Quỳnh Anh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã kịp thời hỗ trợ một nam sinh ngủ quên trong ngày đầu tiên thi tuyển sinh vào lớp 10, đưa em đến điểm thi đúng giờ.

Theo đó, trong lúc lực lượng công an đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các điểm thi, đơn vị nhận được tin báo em T.V.T (15 tuổi, học sinh Trường THCS Quỳnh Thanh) vẫn chưa có mặt tại điểm thi.

Thí sinh ngủ quên được Công an xã Quỳnh Anh dùng xe chuyên dụng chở đến điểm thi.

Qua xác minh nhanh, lực lượng chức năng phát hiện nam sinh do ngủ quên nên chưa đến trường thi. Ngay sau đó, Công an xã Quỳnh Anh đã phối hợp với Đoàn thanh niên địa phương sử dụng ô tô chuyên dụng đến tận nhà đón em T. đến điểm thi.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng, nam sinh đã có mặt đúng giờ để bước vào môn thi đầu tiên.

Cũng trong sáng cùng ngày, tại điểm thi ở phường Quỳnh Mai, em V.Đ.C (học sinh Trường THCS Mai Hùng), sau khi đến điểm thi mới phát hiện quên thẻ dự thi ở nhà.

Quá lo lắng vì sợ không kịp giờ làm thủ tục vào phòng thi, nam sinh gần như bật khóc. Trước tình huống này, cán bộ Công an và đoàn viên thanh niên đang làm nhiệm vụ tại điểm thi đã nhanh chóng động viên tinh thần em.

Ngay sau đó, cán bộ Công an phường Quỳnh Mai sử dụng xe chuyên dụng chở em học sinh về nhà lấy thẻ dự thi. Với tinh thần trách nhiệm và sự khẩn trương, lực lượng chức năng đã giúp em quay trở lại điểm thi đúng giờ, không ảnh hưởng đến tâm lý cũng như quyền lợi dự thi.

Em C. quên thẻ dự thi ở nhà được cán bộ Công an và đoàn thanh niên hỗ trợ kịp thời.

Những hành động hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an và đoàn thanh niên đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phụ huynh, giáo viên và người dân có mặt tại điểm thi. Nhiều người cho rằng việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần tiếp thêm sự tự tin cho các thí sinh trong kỳ thi quan trọng.

Toàn tỉnh Nghệ An có hơn 49.300 học sinh lớp 9 bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại 73 điểm thi. So với năm trước, số lượng thí sinh tăng hơn 10.200 em, trở thành mùa tuyển sinh lớp 10 có số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay tại Nghệ An.

Để phục vụ kỳ thi, toàn tỉnh bố trí 2.092 phòng thi và huy động hơn 7.180 cán bộ, giáo viên, lực lượng công an và nhân viên tham gia công tác coi thi, giám sát, phục vụ và đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi.

Trước áp lực số lượng thí sinh tăng cao, Nghệ An cũng đã điều chỉnh, tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho nhiều trường học, đặc biệt tại khu vực trung tâm và vùng ven nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.