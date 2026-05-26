Vinh danh, khen thưởng các thầy cô phụ trách Đội giỏi ở TPHCM

TPO - 2026 là năm đầu tiên Hội thi Phụ trách Đội giỏi TPHCM được tổ chức trong bối cảnh thành phố sau sáp nhập với quy mô, số lượng thí sinh lớn nhất từ trước đến nay.

Chiều 25/5, tại Nhà thiếu nhi TPHCM, Thành Đoàn, Hội đồng Đội TPHCM tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi Phụ trách Đội giỏi TPHCM - Olympic Cánh én năm 2026.

Hội thi năm nay được tổ chức thành 3 bảng thi với 3 chương trình thi độc lập. Nội dung, hình thức và tiêu chí đánh giá riêng biệt, tạo điều kiện để lực lượng phụ trách Đội phát huy toàn diện năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ và sự sáng tạo trong thực tiễn công tác.

Chung cuộc, giải nhất của bảng A, bảng B, bảng C lần lượt thuộc về cô Đinh Ánh Nguyệt (Trường Tiểu học Bình Tân, phường Tân Tạo), thầy Trần Nguyễn Anh Tú (Trường THCS Nguyễn Văn Bé, phường Bình Lợi Trung) và chị Nguyễn Thị Hiếu Thảo (Nhóm Lửa Hồng, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chợ Lớn).

Chị Trịnh Thị Hiền Trân cùng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Dương Trí Dũng trao thưởng cho top thí sinh xuất sắc. Ảnh: Thành Đoàn TPHCM

Đại diện Ban tổ chức trao giải cho 5 thí sinh xuất sắc của bảng A. Ảnh: Thành Đoàn TPHCM

Dịp này, Ban Thường vụ Thành Đoàn và Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tuyên dương các thí sinh đạt danh hiệu Giáo viên làm Tổng Phụ trách Đội giỏi, Tổng Phụ trách Đội giỏi và Phụ trách Đội giỏi TPHCM năm học 2025-2026.

Ban Tổ chức trao khen thưởng cho các gương thầy cô giáo đạt thành tích tiêu biểu trong công tác Đội. Ảnh: Thành Đoàn TPHCM

Tại chương trình, chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM - cho biết năm 2026 là năm đầu tiên hội thi được tổ chức trong bối cảnh TPHCM sau sáp nhập với quy mô, số lượng thí sinh lớn nhất từ trước đến nay.

Chị Trân tin rằng những kết quả của hội thi đã góp phần xây dựng được một lực lượng phụ trách Đội vững tay nghề, yêu trẻ, gắn bó với công tác Đội và phong trào thiếu nhi.