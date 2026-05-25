Anh Bùi Tuấn Anh làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga lần thứ 2

TPO - Anh Bùi Tuấn Anh - học viên Thạc sĩ Đại học Sư phạm Quốc gia Mát-xcơ-va giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026 - 2028.

Vừa qua, tại thủ đô Moskva, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026 - 2028.

Tham dự phiên trọng thể, có ông Đặng Minh Khôi - Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, anh Nguyễn Đức Nguyên - Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và 180 cán bộ, hội viên, sinh viên ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 4500 hội viên, sinh viên Việt Nam đang học tập, công tác và sinh sống tại Nga.

﻿ Toàn cảnh đại hội.

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga lần thứ 2 được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2024 - 2026, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2026 - 2028.

Được thành lập năm 2024, đến nay, Hội đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển đề ra. Cụ thể, với phong trào “Sinh viên 5 tốt” được Hội tổ chức tổng cộng 68 chương trình trọng điểm, cuộc thi “Theo dấu chân Bác” do Câu lạc bộ Đời sống, Hội nhập “Vi vu đi” tổ chức đã thu hút 120 sinh viên tham gia tái hiện hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên Xô.

Số công trình, bài báo khoa học tăng từ 931 bài năm 2024 lên gần 1.500 bài năm 2025, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp bằng “đỏ” xuất sắc cũng đã tăng từ 35% năm 2024 lên 40% năm 2025...

Đoàn Chủ tịch chủ trì đại hội.

Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Đặng Minh Khôi biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của sinh viên trong các hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại sứ nhấn mạnh, du học sinh Việt tại Nga cần tiếp tục định hướng rõ ràng, trau dồi kiến thức có nền tảng, kỹ năng hội nhập tốt, sức khoẻ thể chất và tinh thần để tạo hành trang cho bước trưởng thành tự tin, đóng góp cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026 - 2028 đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành với 27 ủy viên, trong đó Ban Thư ký gồm 9 thành viên. Anh Bùi Tuấn Anh - học viên Thạc sĩ Đại học Sư phạm Quốc gia Mát-xcơ-va giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026 - 2028.

Từ điểm cầu T.Ư Hội SVVN, anh Nguyễn Đức Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, từ điểm cầu T.Ư Hội SVVN, anh Nguyễn Đức Nguyên ghi nhận và đánh giá cao, Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga mặc dù mới được thành lập nhưng đã trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu trong tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tại nước ngoài. Hội đã triển khai tốt phong trào “Sinh viên 5 tốt”, tạo môi trường cho sinh viên nghiên cứu khoa học và các hoạt động tình nguyện hướng về Tổ quốc.

Anh Nguyên đề nghị, Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong sinh viên đặc biệt là các hoạt động nhằm xây dựng mạng lưới sinh viên tài năng công nghệ, gắn với công nghệ năng lượng, tái tạo và vật liệu tiên tiến.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Sinh viên 5 tốt” theo hướng thực chất, gắn với nhu cầu của hội viên, sinh viên tại Nga; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Hội năng động, tâm huyết; tăng cường tập huấn, sinh hoạt nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Anh Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026 - 2028 (thứ hai từ trái sang) nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.