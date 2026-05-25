Tuổi trẻ Sĩ quan Lục quân 1 nối nhịp truyền thống từ lá cờ sáu chữ vàng

TPO - Nhân kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng lá cờ thêu sáu chữ vàng cho Trường Sĩ quan Lục quân 1, tuổi trẻ nhà trường và các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa, từ ký kết phối hợp công tác Đoàn đến giao lưu nghệ thuật, lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.

Chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng lá cờ thêu sáu chữ vàng "Trung với nước, hiếu với dân" (26/5/1946 - 26/5/2026) cho Trường Sĩ quan Lục quân 1 - tiền thân là Trường võ bị Trần Quốc Tuấn, ngày 25/5, tuổi trẻ nhà trường và Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội cùng các đơn vị kết nghĩa phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Các đại biểu tham dự chương trình dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ trong khuôn viên Trường Sĩ quan Lục quân 1, chiều 25/5.

Theo đó, tuổi trẻ Trường Sĩ quan Lục quân 1 (SQLQ 1) và Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên giữa hai đơn vị.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng, TS Lê Văn Duy - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường SQLQ 1, cho biết trong thời gian qua, tuổi trẻ hai đơn vị đã có nhiều hoạt động phối hợp, triển khai nhiệm vụ, để lại dấu ấn tốt đẹp, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị.

Theo Trung tướng Lê Văn Duy, chương trình ký kết phối hợp hoạt động chính là cụ thể hóa, triển khai Chương trình hành động Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI (giai đoạn 2025-2030).

Tham dự chương trình ký kết có lãnh đạo Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, cùng cán bộ, đoàn viên, thanh niên hai đơn vị.

Lãnh đạo hai đơn vị phát biểu tại chương trình ký kết.

Đây là “nhịp cầu” ý nghĩa, nhằm tăng cường đoàn kết, gắn bó, cùng phát triển, giữa một đơn vị là Nhà trường đầu tiên của Quân đội, có bề dày truyền thống trong đào tạo ra đội ngũ sĩ quan chỉ huy Tham mưu cấp phân đội và Nhà hát Ca múa Nhạc Quân đội - đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp hàng đầu Quân đội, nơi nuôi dưỡng những người chiến sĩ - nghệ sĩ cống hiến hết mình cho nghệ thuật cách mạng.

“Sự gắn kết này sẽ mở ra không gian mới để tuổi trẻ hai đơn vị cùng thi đua xung kích, sáng tạo, đóng góp tích cực vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị”, Trung tướng Lê Văn Duy nhấn mạnh.

Để chương trình phối hợp đi vào thực chất, mang lại hiệu quả lan tỏa sâu rộng, Chính ủy Trường SQLQ 1 mong muốn tuổi trẻ hai đơn vị phải lấy công tác giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng làm nền tảng; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thông qua trực quan, sân khấu hóa, các hoạt động nghệ thuật để thu hút, tập hợp, vận động thanh niên.

Chương trình ký kết phối hợp hoạt động nhằm cụ thể hóa, triển khai Chương trình hành động Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI.

Từ đó giúp cho mỗi đoàn viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống, có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh, xứng đáng là lực lượng kế cận tin cậy của Đảng và Quân đội.

Cùng với đó, tuổi trẻ hai đơn vị cần phát huy tối đa thế mạnh đặc thù của tuổi trẻ mỗi đơn vị để phối hợp, nhân rộng các mô hình hay, cách làm thiết thực, hiệu quả trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên; tổ chức các hoạt động phải hướng về chiều sâu, lấy nhiệm vụ chính trị trung tâm là chính, mang tính giáo dục cao, bảo đảm tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và thắm tình đoàn kết.

Tối cùng ngày, tuổi trẻ Trường SQLQ 1 và các đơn vị kết nghĩa (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; Nhà hát Kịch nói Quân đội; Trường Sĩ quan Chính trị; Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường THCS Phùng Hưng...) đã cùng tham gia đêm giao lưu nghệ thuật đặc sắc; trao thưởng các cuộc thi, hội thi chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ trao cờ “Trung với nước, hiếu với dân” cho Trường SQLQ 1.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Tham dự đêm giao lưu có các lãnh đạo, chỉ huy Trường SQLQ 1, Trường Sĩ quan Chính trị, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), Ban Thanh niên Quân đội, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Nhà hát Kịch nói Quân đội; đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Tại đêm giao lưu, cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị đã trình diễn nhiều tiết mục hát múa, kịch ngắn đặc sắc nhằm tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa, giá trị văn hóa, lịch sử của sự kiện Bác Hồ trao cờ "Trung với nước, hiếu với dân" và truyền thống của Trường SQLQ 1 Anh hùng.

Qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ Trường SQLQ 1, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, hạ sĩ quan - binh sĩ nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Các tiết mục đặc sắc tại đêm giao lưu.

Hàng nghìn cán bộ, đoàn viên thanh niên đã cùng tham dự chương trình.

﻿ Lãnh đạo Trường Sĩ quan Lục quân 1 trao thưởng các tập thể, cá nhân đoạt giải Xuất sắc, giải Nhất, giải A trong các cuộc thi, hội thi và trao thưởng các tập thể có thành tích tốt trong đợt thi đua cao điểm.

