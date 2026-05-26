Lời khuyên của nữ nhân viên sau khi bị Meta sa thải

TPO - Lúc mới bị Meta sa thải, Emily Pitcher cảm thấy không còn mục đích sống. Tuy nhiên, thất bại này hóa ra là khởi đầu của một hành trình rực rỡ hơn trong tương lai.

Theo Business Insider, Emily Pitcher (26 tuổi, sống ở Los Angeles, Mỹ) bị sa thải khỏi vị trí thiết kế nội dung tại Meta - tập đoàn công nghệ đa quốc gia sở hữu các mạng xã hội và ứng dụng phổ biến hàng đầu thế giới như Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger - vào năm 2023.

Đây là cú sốc lớn đối với nữ nhân viên trẻ. Đối với cô, công việc đó là bản sắc của mình, và khi mất nó, cô cảm thấy không còn mục đích sống. Điều duy nhất Pitcher muốn lúc đó là được tuyển dụng trở lại.

Dĩ nhiên, mong ước đó không thành hiện thực. Pitcher buộc phải gia nhập thị trường việc làm, để rồi nhận thấy mọi thứ không hề dễ dàng.

Sau nhiều lần bị nhà tuyển dụng từ chối, Pitcher chọn trở thành nhà phát triển game độc lập và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Đây là quyết định đúng đắn đối với cô gái Gen Z. Cô đang hợp tác với một nhà phát hành để ra mắt trò chơi Lily's World XD vào khoảng cuối năm nay.

Emily Pitcher chia sẻ việc bị Meta sa thải mở ra cơ hội mới cho cô. Ảnh: NVCC

"Tôi được làm những dự án mà mình thực sự đam mê. Tôi biết nhiều người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được ở vị trí của tôi. Nếu có thể quay lại thời điểm vừa bị sa thải, tôi sẽ nói với bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi", Pitcher chia sẻ.

Trải nghiệm mất việc giúp Emily Pitcher đúc kết được nhiều bài học quý giá:

Đừng chờ cơ hội tự tìm đến mình

Trước khi bị sa thải, dù có một lượng người theo dõi kha khá trên mạng xã hội, Pitcher chưa từng ký hợp đồng quảng cáo với bất kỳ thương hiệu nào.

Sau khi rời Meta, cô bắt đầu lập danh sách tất cả thương hiệu cho từng mong muốn được hợp tác, rồi lần lượt liên hệ với họ. Nhờ đó, cô có được những hợp đồng quảng cáo đầu tiên và học thêm nhiều điều về mạng xã hội như thương lượng giá, gửi hóa đơn và giao tiếp với phía đối tác.

Giờ đây, cô đã thành thạo những kỹ năng đó và biến các hợp đồng quảng bá trên mạng xã hội thành một trong những nguồn thu nhập chính.

Không nhất thiết phải theo nghề cũ

Pitcher kể đã suy sụp trong một thời gian dài sau khi bị sa thải. Cô khó rời giường vào buổi sáng vì luôn thấy lo lắng, thấp thỏm.

Việc liên tục thấy tin tức về các đợt sa thải trong ngành công nghệ khiến cô nhận ra khó tìm được công việc mới trong các tập đoàn lớn. Kinh nghiệm làm việc ở Meta không phải lợi thế vì nhiều người có hoàn cảnh giống cô.

"Tôi ước lúc đó có ai nói với mình rằng nếu trước mắt không có cơ hội, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội cho bản thân", cô nói.

Điều Pitcher biết ơn nhất là trong giai đoạn khủng hoảng đó, cô không có những mối lo khác như phải trả tiền thế chấp nhà hay chăm lo cho gia đình.

Mở lòng hơn

Emily Pitcher đã đăng video về việc bị sa thải lên TikTok và được nhiều người biết đến hơn. Nhà sáng tạo nội dung sau này, nhiều người theo dõi cô chia sẻ đó là video đầu tiên của cô mà họ xem.

Việc cởi mở và chân thật về hoàn cảnh của mình giúp Pitcher có thêm động lực và kết nối nhiều hơn với cộng đồng mà cô quan tâm.

Vài tháng sau đó, Pitcher tiếp tục đăng thêm video chia sẻ vẫn chưa thoát khỏi tình cảnh chật vật. Cô kể bản thân thiếu bạn bè, thiếu mục đích sống và không biết bản thân nên làm gì.

Trong hàng trăm tin nhắn động viên, cô làm quen được với một người, rồi dần trở thành bạn bè. Người này giúp cô bước chân vào lĩnh vực lồng tiếng. Đó là công việc mà Pitcher chưa từng nghĩ tới trước đây, nhưng giờ lại trở thành một trong những nguồn thu của cô.

Học thêm kỹ năng

Trước khi tạo ra Lily's World XD, Pitcher chưa từng viết code (lập trình) trong đời. Cô thậm chí cho rằng kỹ năng đó không phù hợp với cô.

Tuy nhiên, suy nghĩ đó đã thay đổi sau khi bị sa thải. Pitcher nhận ra nếu muốn tự khởi động các dự án riêng, cần phải học lập trình.

Cô học kiến thức cơ bản từ một người bạn, sau đó mày mò thêm qua YouTube và các diễn đàn trực tuyến.

Pitcher nhấn mạnh: "Nếu không dám bước ra để học kỹ năng mới, tôi không bao giờ có thể biến trò chơi của mình thành hiện thực".

Không đòi hỏi sự hoàn hảo

Pitcher quan sát thấy nhiều người sau khi mất việc từng nghĩ đến việc khởi nghiệp hoặc theo đuổi đam mê, nhưng phần lớn đều quay trở lại làm thuê.

Lý do Pitcher có thể tiến xa được là nhờ lời khuyên từ nhà phát triển game khác, rằng đừng ngại chia sẻ dự án của mình trước khi hoàn thiện nó.

Ngay cả khi mới nảy ra ý tưởng, thậm chí chưa bắt đầu học lập trình, Pitcher đã đăng video cho mọi người xem những gì mình có và hút hàng triệu lượt xem.

Điều đó cho Pitcher thấy được ý tưởng của cô thực sự hấp dẫn người khác và có động lực để tiếp tục. Ngoài ra, cô cũng nghe được những lời góp ý hữu ích từ mọi người.

Đừng đánh giá thấp bản thân

Emily Pitcher thừa nhận từng đặt quá nhiều tâm huyết vào công việc ở Meta. Làm việc trong công ty thuộc Fortune 500 giúp cô tự tin và thấy bản thân được coi trọng hơn. Đó là lý do khi mất việc, cô mất phương hướng, cho rằng bản thân không còn giá trị trong mắt người khác.

Bẵng đi một thời gian, cuộc gặp gỡ với đồng nghiệp cũ vẫn đang làm ở Meta khiến Pitcher nhận ra bản thân đã sai lầm.

Thái độ hào hứng và ngưỡng mộ của đồng nghiệp cũ khi nghe kể về công việc phát triển game khiến Pitcher hiểu rằng giá trị của mình không phụ thuộc vào bất kỳ ai hay tổ chức nào. Những gì cô đặt nền móng cũng có thể trở thành điều lớn lao và vị trí cô đang đứng cũng là mơ ước của một số người khác.