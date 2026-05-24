Nữ KOL xinh đẹp tái xuất khiến mạng xã hội Trung Quốc 'dậy sóng'

TPO - Trở lại sau 3 năm ở ẩn, nữ beauty blogger Khương Thừa Lan khiến mạng xã hội Trung Quốc "dậy sóng". Sau 24 giờ kể từ khi đăng video đầu tiên, cô có hơn 10 triệu người theo dõi.

Sự trở lại của "Lý Tử Thất giới làm đẹp"

Ifeng đưa tin nữ beauty blogger được mệnh danh là "Lý Tử Thất của giới làm đẹp" đã trở lại sau 3 năm ở ẩn.

Trước đây, nữ KOL nổi lên với cái tên “Trình Thập An”. Tuy nhiên, trong lần trở lại này, cô sử dụng tài khoản hoàn toàn mới, sử dụng tên thật là Khương Thừa Lan.

Màn tái xuất này không được thông báo hay quảng bá rầm rộ, chỉ dựa vào đề xuất tự nhiên của nền tảng và fan cũ truyền miệng, nhưng lại gây bùng nổ trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nữ beauty blogger Khương Thừa Lan gây sốt với màn tái xuất sau 3 năm ở ẩn.

Video đầu tiên được đăng vào giữa chiều 13/5 (giờ địa phương), nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ đông đảo cộng đồng mạng. Tính đến ngày 22/5, video có hơn 3,2 triệu lượt thích và hơn 2 triệu bình luận trên Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc).

Không chỉ vậy, chỉ sau 3 giờ kể từ khi video đầu tiên "lên sóng", tài khoản Khương Thừa Lan tăng 1,5 triệu người theo dõi, sau 9 giờ vượt 7 triệu và sau 24 giờ đạt 10 triệu. Con số này gần chạm mốc 15 triệu chỉ sau 6 ngày.

Tốc độ tăng người theo dõi trên Douyin mạnh mẽ đến vậy trước đó cũng chỉ có "ông hoàng nhạc pop châu Á" Châu Kiệt Luân (Jay Chou) làm được.

Không phải bỗng nhiên Khương Thừa Lan tạo ra cơn sốt lớn đến như vậy. Trước khi ở ẩn, cô là beauty blogger hàng đầu đất nước tỉ dân, với hơn 40 triệu người theo dõi trên mọi nền tảng, gồm Douyin, Tiểu Hồng Thư, Bilibili và Kuaishou.

Thời điểm đó, với tên Trình Thập An, cô được yêu thích nhờ phong cách dạy trang điểm chi tiết, thực tế và gần gũi. Hơn nữa, do nội dung hữu ích cho người xem, lượng fan trung thành của cô cũng nhiều. Video trên Douyin đạt hơn 160 triệu lượt thích. Bài đăng trên Tiểu Hồng Thư được lưu hơn 13 triệu lần.

Cư dân mạng ca tụng cô là "Lý Tử Thất của giới làm đẹp". Năm 2023, Khương Thừa Lan thậm chí còn được L'Oréal mời tham dự thảm đỏ Cannes.

Tuy nhiên, ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ influencer đột ngột "bốc hơi" khỏi mạng xã hội. Điều này khiến không ít người thắc mắc.

Trong video tái xuất, người đẹp họ Khương cho biết 3 năm tạm dừng hoạt động chủ yếu để giải quyết mâu thuẫn với công ty cũ, MCN Shanghai Jinjia Technology.

Khương Thừa Lan được ví là phiên bản làm đẹp của Lý Tử Thất - blogger được mệnh danh là "tiên nữ đồng quê", nổi tiếng với các video về cuộc sống chốn thôn quê như bồng lai tiên cảnh.

Đằng sau thương hiệu triệu view

Khương Thừa Lan không tiết lộ chi tiết về tranh chấp với công ty cũ. Tuy nhiên, báo chí Trung Quốc sau đó cung cấp cái nhìn toàn cảnh về sự việc.

Năm 2019, Khương Thừa Lan (lúc đó là Trình Thập An) bứt phá trong mảng làm đẹp và trở thành influencer lớn. Sau đó, cô ký hợp đồng với công ty MCN Shanghai Jinjia Technology. Họ hợp tác theo hình thức phổ biến lúc bấy giờ: Một bên làm nội dung, bên còn lại cung cấp tài nguyên.

Shanghai Jinjia vốn là công ty mẹ của thương hiệu mỹ phẩm KIMTRUE. Nhờ danh tiếng của Trình Thập An, thương hiệu phát triển như vũ bão, từ doanh thu 70 triệu nhân dân tệ (271 tỷ đồng) vào năm 2020 tăng vọt lên hơn 1 tỷ nhân dân tệ (3.875 tỷ đồng) vào năm 2023.

Trình Thập An được xem là nhân sự chủ lực của công ty. Chỉ trong 3 tháng trước khi ngừng hoạt động, cô livestream 5 lần và tạo ra doanh thu từ 25 đến 50 triệu nhân dân tệ (97-194 tỉ đồng).

Theo một số nguồn tin, mâu thuẫn bùng nổ vào tháng 5/2023 khi Shanghai Jinjia yêu cầu Trình Thập An quảng bá thương hiệu nội bộ và hạn chế nhận quảng cáo bên ngoài. Bị từ chối, công ty bắt nữ KOL bồi thường vi phạm hợp đồng, đồng thời hạn chế quyền đăng nhập các tài khoản trên mọi nền tảng.

Dù chưa được các bên xác minh, nhưng từ đó trở đi, Trình Thập An biến mất khỏi mạng xã hội.

Trong ba năm tiếp theo, Khương Thừa Lan và đội ngũ làm việc riêng được cho là nhiều lần kiện Shanghai Jinjia vì tranh chấp hợp đồng dịch vụ. Mâu thuẫn từ quyền vận hành tài khoản dần mở rộng sang quyền sở hữu IP (mã định danh) và thương hiệu.

Khương Thừa Lan nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp và có nhiều mẹo trang điểm hữu ích.

Trong video trở lại, Khương Thừa Lan xác nhận toàn bộ tài khoản mang tên "Trình Thập An" đều thuộc về MCN Shanghai Jinjia và đã được công ty đăng ký thương hiệu, không còn liên quan tới cô về mặt pháp lý.

Cô nói thêm cửa hàng “Trình Thập An” trên Taobao và các nền tảng thương mại điện tử khác hiện vẫn hoạt động, nhưng từ tháng 9/2022 do Jinjia vận hành. Mọi link bán hàng, đề xuất sản phẩm liên quan đến hình ảnh và nội dung cũ của cô đều không còn dính dáng gì đến cô nữa.

Cuối video, người đẹp nhấn mạnh sau này không thể dùng tên “Trình Thập An” nữa, mà quay lại dùng tên thật Khương Thừa Lan.

Tuy nhiên, chỉ 5 ngày sau khi tuyên bố đoạn tuyệt, mạng xã hội rộ lên thông tin Khương Thừa Lan đang gánh khoản nợ khổng lồ.

Theo đó, ngày 18/5, truyền thông phát hiện Khương Thừa Lan và phòng làm việc riêng, studio Hainan Bianbianyuan Culture Communication, bị bổ sung thông tin cưỡng chế thi hành án với số tiền hơn 11,19 triệu nhân dân tệ (43 tỉ đồng). Lệnh này do Tòa án quận Thanh Phố, Thượng Hải, ban hành. Hồ sơ được lập ngày 12/5/2026.

Qua tra cứu, từ năm 2023, studio này nhiều lần đứng đơn kiện công ty cũ của Khương Thừa Lan, liên quan đến tranh chấp hợp đồng dịch vụ, phân bổ tài nguyên và chia lợi nhuận.

Nhiều khả năng, khoản cưỡng chế trên có thể là tiền bồi thường sau khi Khương Thừa Lan thua kiện công ty cũ.

Dẫu vậy, Ifeng cho rằng với tư cách là beauty blogger hàng đầu, vừa trở lại đã được chào đón nhiệt tình, khoản nợ này không phải là gánh nặng đối với Khương Thừa Lan. Nhiều người tuyên bố số tiền đó chỉ tương đương vài hợp đồng quảng cáo của cô.

