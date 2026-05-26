Chàng trai miền núi Nghệ An học giỏi, độc lập tài chính ở tuổi 20

TPO - 20 tuổi, độc lập tài chính hoàn toàn, sở hữu kênh TikTok hơn 55.000 lượt theo dõi, vừa giành giải nhất nghiên cứu khoa học cấp khoa. Đó là những thành tích đáng nể của Nguyễn Văn Sáng - sinh viên năm 3 ngành Sư phạm Tiểu học (ĐH Sư phạm thuộc ĐH Đà Nẵng).

Từ cậu học trò vùng núi nghèo xã Giai Xuân, Nghệ An, Sáng đã bứt phá trở thành hình mẫu Gen Z tự lập, biến những áp lực thành đòn bẩy vươn lên.

Vươn lên từ khó khăn

Sinh ra và lớn lên ở vùng núi nghèo tỉnh Nghệ An, ngay từ ngày đầu đặt chân đến thành phố Đà Nẵng nhập học, Nguyễn Văn Sáng đã tự ý thức được hoàn cảnh của mình. Không phụ thuộc vào những khoản tiền chắt chiu gửi từ quê nhà, cậu sinh viên trẻ quyết định chủ động đón nhận thử thách và chọn lối sống tự lập từ sớm.

Căn trọ nhỏ là nơi ngả lưng sau những giờ lên lớp, cũng chính là nơi Sáng tạo ra một “văn phòng khởi nghiệp” thu nhỏ của riêng mình. Tại đây Sáng soạn giáo án, dạy học cho các em nhỏ, và cũng là nơi ra đời hàng loạt video xu hướng trên mạng xã hội.​

Căn phòng trọ "đa năng" của Sáng

​Tự chi trả mọi chi phí sinh hoạt ở thành phố lớn không phải là câu chuyện màu hồng. Khi được hỏi về những khó khăn, Sáng thẳng thắn bộc bạch: “Mọi thứ đều áp lực và stress, nhưng mình nghĩ chính những áp lực đó khiến mình phải cố gắng hơn nữa để thoát ly khỏi tài chính của bố mẹ”.

Tự lập tài chính ở tuổi 20

Ở tuổi 20, trong khi nhiều bạn bè đồng trang lứa vẫn đang loay hoay với chi phí sinh hoạt, Sáng đã tự lập tài chính với mức thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng bằng cách tận dụng các thế mạnh của mình. Khoản tiền này giúp cậu tự tin chi trả toàn bộ tiền trọ, sinh hoạt, ăn uống, học ngoại ngữ, kỹ năng mềm, cả chi phí… niềng răng và còn tự thưởng cho mình chuyến du lịch trải nghiệm tại Thái Lan.

Là sinh viên ngành Sư phạm Tiểu học, Sáng tận dụng kiến thức đang học làm gia sư để rèn giũa kỹ năng chuyên môn và có thêm thu nhập. Các học sinh cậu dạy đều có thành tích tốt. “Kỳ vừa rồi mình dạy 7 em học sinh”, Sáng chia sẻ.

Nguyễn Văn Sáng tham gia chuyến thiện nguyện Xuân 2026 ở vùng núi Đà Nẵng.

Ngoài năng lực chuyên môn, chàng trai sinh năm 2006 còn rất nhạy bén với công nghệ. Sở hữu kênh TikTok hơn 55.000 lượt theo dõi, Sáng kiên định với hướng đi nội dung “sạch”. Cậu chia sẻ năng lượng tích cực, những câu chuyện nghề giáo nhân văn hay các tình huống hài hước, đáng yêu cùng học trò. Nhờ vậy, Sáng khéo léo mở rộng thu nhập thông qua tiếp thị liên kết và trở thành đối tác của hàng loạt thương hiệu đình đám cùng các đơn vị giáo dục uy tín.

Tuy kiếm tiền giỏi và bận rộn với lịch trình dày đặc nhưng Sáng vẫn luôn đặt học tập là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh hoàn thành xuất sắc chương trình trên lớp, nam sinh còn tham gia nghiên cứu khoa học và gặt hái nhiều thành tích nổi bật. Mới đây nhất, đề tài nghiên cứu khoa học là “Ứng dụng AI thiết kế hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục Tài chính cho học sinh lớp 4” của Sáng đã đạt giải nhất nghiên cứu khoa học cấp khoa năm 2026.

Sáng giành giải nhất nghiên cứu khoa học cấp khoa.

Để có thể cân bằng cùng lúc khối lượng công việc khổng lồ từ đi dạy, sáng tạo nội dung, hợp tác với nhãn hàng cho đến việc đạt thành tích học tập ấn tượng, bí quyết của chàng trai xứ Nghệ nằm ở sự kỷ luật và tính toán kỹ lưỡng.

Nam sinh khiêm tốn bộc bạch: “Mình không phải người giỏi nhất, mình chỉ giỏi về quản lý thời gian và lập kế hoạch cho bản thân. Mình nghĩ cần hoạch định rõ ràng và hành động để làm chủ cuộc sống của mình”.

Hành trình bứt phá của Nguyễn Văn Sáng là minh chứng sống động cho bản lĩnh của thế hệ Gen Z: Dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm với tương lai. Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không ngại bước ra khỏi vùng an toàn, sự nỗ lực bền bỉ cùng tư duy chủ động đã giúp chàng sinh viên miền núi tự tay kiến tạo nên một tuổi 20 rực rỡ và vững vàng.

