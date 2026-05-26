Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài gửi thư chúc mừng nhân dịp Đại lễ Raya Eidil Adha của cộng đồng Hồi giáo tại Việt Nam

Nhân dịp Đại lễ Raya Eidil Adha đang đến với cộng đồng Hồi giáo, trong không khí ấm áp và thắm tình đoàn kết, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - gửi thư chúc mừng tới các vị chức sắc, chức việc và đồng bào Hồi giáo Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Nhân dịp Đại lễ Raya Eidil Adha đang đến với cộng đồng Hồi giáo, trong không khí ấm áp và thắm tình đoàn kết, hòa chung niềm vui của các tầng lớp Nhân dân trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi thân ái gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới quý vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Hồi giáo tại Việt Nam.

Năm qua, đất nước ta tiếp tục có bước phát triển mới, tạo tiền đề để vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong bối cảnh có nhiều thời cơ đan xen thách thức, song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào Hồi giáo Việt Nam, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện, vị thế và uy tín quốc gia trên trường quốc tế được nâng cao.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và đóng góp tích cực của đồng bào Hồi giáo Việt Nam vào thành tựu chung của đất nước trong thời gian qua.

Đất nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn và tin tưởng rằng, các Ban Đại diện, Ban Quản trị, các Thánh đường, các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Hồi giáo Việt Nam sẽ luôn đoàn kết, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhất là tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội... góp phần cùng Nhân dân cả nước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chúc toàn thể đồng bào Hồi giáo trong nước đón Đại lễ Raya Eidil Adha và Năm mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và thành công.

Chào thân ái và đoàn kết!

Bùi Thị Minh Hoài

Ủy viên Bộ Chính trị,

Bí thư Trung ương Đảng,

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

m.mattran.org.vn
#Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài #thư chúc mừng #Đại lễ Raya Eidil Adha #cộng đồng Hồi giáo tại Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe