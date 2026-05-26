Vụ dùng súng cướp ngân hàng ở Gia Lai: Tài đen bị lừa mất 700 triệu đồng?

TPO - Tại phiên toà xét xử sơ thẩm, Tài đen khai nhận, cướp xong đã chia một nửa số tiền cho Ân. Bản thân Tài đã mua một chiếc xe đạp cho vợ, vàng, riêng số tiền 700 triệu đồng bị một đối tượng bán ma tuý (không xác định được danh tính) lừa mất.

Ngày 26/5, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm hai bị cáo Phạm Anh Tài (tên thường gọi Tài đen, SN 1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) cùng đồng phạm Lê Văn Ân (SN 1991, trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) liên quan vụ sử dụng súng ngắn đe dọa, khống chế các nhân viên ngân hàng cướp số tiền khoảng gần 2 tỷ đồng ở Gia Lai. Cả hai cùng bị truy tố với 3 tội danh “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Rửa tiền”.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 19/01/2026, đối tượng Ân điều khiển xe máy chở Tài đến Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Gia Lai khống chế nhân viên ngân hàng. Hai đối tượng đã lấy đi gần 2 tỉ đồng, rồi lên xe máy do Ân điều khiển tẩu thoát.

Tại phiên toà, Tài khai nhận, do sợ tiền của ngân hàng có số seri khi sử dụng sẽ dễ bị phát hiện nên bàn với Ân sẽ mang số tiền cướp được đón xe khách đi từ Chư Păh đến bến xe miền Đông (thành phố Hồ Chí Minh) mua vàng, sau đó bán lại luôn để “rửa tiền” về tiêu xài nhằm tránh bị phát hiện.

Tài (bên trái) và Ân tại phiên toà.

Theo đó, ngay sau khi thực hiện vụ cướp, Ân bắt xe khách từ xã Chư Păh đi xã Chư Sê (đều thuộc tỉnh Gia Lai) mua 2 chiếc cặp (dạng túi đựng máy tính) rồi đón xe khách đi thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường đi thấy không bị kiểm tra gì nên Ân đã gọi điện báo cho Tài là đi an toàn. Nhận tin, Tài cho tiền cướp được vào túi nilon, đóng trong thùng xốp, rải bắp ngô lên bên trên, dùng băng dính quấn kín lại. Làm xong, Tài dùng bút ghi lên người gửi là Minh và số điện thoại của Tài; ghi tên người nhận không phải là Ân, nhưng dùng số điện thoại là của Ân.

Gửi xong Tài lại bắt xe vào Bến xe miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 5 giờ ngày 21/1, Tài đến bến xe gặp Ân. Cả hai đợi 20 phút thì xe khách Tài gửi tiền đến bến. Cả hai chia nhau mỗi người khoảng 900 triệu đồng để đi mua vàng theo kế hoạch đã bàn.

Tại phiên tòa, Ân khai nhận, sau khi chia tiền đã "rửa", đối tượng đã mua một chiếc xe máy, đưa một ít tiền cho vợ, tiêu xài cá nhân. Số tiền còn lại 830 triệu đồng, ngày 28/1, Ân mua một giỏ quà Tết mở một số hộp bánh, thay tiền vào bánh, dùng băng dính dán lại. Sau đó, Ân hẹn gặp vợ đưa giỏ quà và bảo “cầm về thắp hương, qua tết thì lấy bánh cho con nó ăn”.

Riêng Tài mua một chiếc xe đạp 42 triệu đồng cho vợ, cùng vàng. “Bị cáo mua vàng nhiều lần với mục đích rửa tiền. Bị cáo mua xe đạp cho vợ, còn lại 700 triệu đồng, bị cáo bị một đối tượng mua bán ma tuý ở biên giới lừa mất. Hành vi của bị cáo là sai trái pháp luật”, bị cáo Tài nói.

Liên quan tới số tiền 700 triệu đồng mua ma tuý, Tài khai nhận bị một đối tượng bán ma tuý ở khu vực cửa khẩu ở tỉnh Quảng Ngãi lừa mất. Tài giải thích rằng, lúc mua ma tuý cả hai bên chỉ báo địa điểm nhận chứ không gặp người. Còn về khẩu súng trong vụ cướp ngân hàng, bị cáo Tài khai nhận mua để “phòng thân”, khi mua súng cũng không gặp người bán tên Tèo (không rõ địa chỉ), hai bên chỉ báo nơi tới nhận.

﻿﻿ ﻿﻿ Bị cáo Tài cùng những chiếc xe máy và tang vật liên quan vụ cướp ngân hàng.

Theo bị cáo Tài, bản thân và Ân quen nhau từ năm 2016. Ân là “đàn em” của Tài. Trong quá trình ở chung, bị cáo Tài nhiều lần rủ bị cáo Ân mới đồng ý thực hiện vụ cướp ngân hàng vì túng quẫn, nợ nần. Ân không biết dùng súng nên được Tài chỉ dạy cách lên đạn, sử dụng.

Để thực hiện vụ cướp, Tài cho biết, đã đi lại nhiều lần quanh khu vực để lên kế hoạch, cũng như khi tẩu thoát.

“Bị cáo và Ân lên kế hoạch trong vòng khoảng 3 tháng. Bị cáo có ngắm nghía các camera bên đường, lên thời gian cướp, tẩu thoát qua các cung đường. Chỉ có hai bị cáo thống nhất, lên kế hoạch, không có người thứ ba. Bị cáo bị truy nã nên lúc ra đường bịt khẩu trang. Thuê nhà ở trọ với điều kiện là không được xem căn cước công dân”, Tài khai nhận.