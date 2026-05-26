Cuộc tấn công của Mỹ không thể làm trật hướng đàm phán với Iran

TPO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, thoả thuận với Iran vẫn đang được đàm phán tại Qatar, bất chấp các cuộc tấn công của Mỹ vào cảng Bandar Abbas ở miền nam Iran.

(Ảnh: Reuters)

“Hôm nay, đã có một số cuộc đàm phán diễn ra ở Qatar, vì vậy chúng ta sẽ xem liệu có thể đạt được tiến triển nào không?”, ông Rubio nói với các phóng viên ở Jaipur, trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ.

“Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều cuộc thảo luận, trao đổi qua lại về những từ ngữ cụ thể, vì vậy sẽ mất vài ngày. Tổng thống đã bày tỏ mong muốn đạt được thoả thuận. Ông ấy hoặc sẽ đạt được một thoả thuận tốt, hoặc không có thỏa thuận nào cả”.

Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh, việc mở cửa eo biển Hormuz là rất quan trọng. Ông cho rằng tuyến đường thuỷ này “sẽ mở ra bằng cách này hay cách khác”.

Tuyên bố của ông Rubio được đưa ra trong bối cảnh, quân đội Mỹ vừa tiến hành một cuộc tấn công ở thành phố Bandar Abbas và các khu vực ven biển gần eo biển Hormuz.

Adam Clements, cựu quan chức Lầu Năm Góc, nói với Al Jazeera rằng ông không “quá ngạc nhiên” khi Mỹ thừa nhận quân đội của họ đã tấn công miền nam Iran trước đó.

“Tôi không nghĩ rằng những gì đã xảy ra ở eo biển Hormuz là vô nghĩa. Chắc chắn đó là điều cần theo dõi nếu điều này dẫn đến các cuộc tấn công khác. Nhưng tôi nghĩ đây là lúc chúng ta cần phân biệt các vấn đề chiến thuật tác chiến với các vấn đề chiến lược”.

Nhìn chung, Clements cho biết ông tin rằng các cuộc đàm phán ngoại giao chính thức giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiến triển, và các cuộc tấn công sẽ không làm trật bánh tiến trình tổng thể.

“Đây không phải là hướng đi hoàn hảo mà một số người mong muốn, nhưng đó là hướng đi tốt hơn so với việc tái bùng phát xung đột vào thời điểm này”, ông nói.

Theo ông Clements, Mỹ có thể đang thu thập thông tin tình báo và cố gắng tìm hiểu về các khí tài của Iran xung quanh eo biển Hormuz.

“Dường như đó là mục đích của Mỹ”, ông nói, đề cập đến thông tin rằng Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm phóng tên lửa và các tàu của Iran “đang cố gắng đặt” thủy lôi.

“Iran không nên ngạc nhiên khi Mỹ hành động theo cách này”, ông nói.