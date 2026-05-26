Giá dầu thế giới tăng vọt khi Mỹ tập kích Iran

TPO - Việc Mỹ tập kích Iran rạng sáng 26/5 khiến giá dầu tăng trở lại. Dầu Brent hiện tăng lên 98,1 USD/thùng. Dầu WTI nhích lên 91,8 USD/thùng. Thị trường đang kỳ vọng dầu mỏ sẽ sớm được lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz.

Sáng 26/5, tại thị trường châu Á, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao dịch kỳ hạn đã giảm hơn 6%. Cụ thể, giá dầu WTI giảm 5,90 USD (6,1%) xuống còn 90,73 USD/thùng, còn giá dầu Brent giao kỳ hạn đứng ở mức 96,30 USD/thùng. Khối lượng giao dịch trong phiên ghi nhận ở mức thấp do thị trường Mỹ nghỉ lễ trong ngày 25/5.

Tuy nhiên, việc Mỹ tập kích Iran rạng sáng 26/5 khiến giá dầu tăng trở lại. Dầu Brent hiện tăng lên 98,1 USD/thùng. Dầu WTI nhích lên 91,8 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích, thị trường đang kỳ vọng dầu mỏ sẽ sớm được lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/5, giá dầu thế giới giảm mạnh.

“Thiếu hụt nguồn cung cơ bản khoảng 10-11 triệu thùng/ngày sẽ chưa thể bù đắp trong ngắn hạn. Vì vậy, thị trường sẽ tiếp tục rút hàng tồn kho cho đến khi sản lượng dầu thô Trung Đông được khôi phục, quá trình có thể kéo dài thêm nhiều tháng,” June Goh - chuyên gia phân tích tại Sparta Commodities - cho biết.

Một chuyên gia khác tại UBS cũng nhận định yếu tố then chốt của thị trường dầu mỏ vẫn là dòng chảy dầu thực tế. Đến nay, lưu lượng qua eo biển Hormuz vẫn còn hạn chế

Trong khi đó, giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.574 USD/ounce, tăng khoảng 30 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng 25/5, hiện tương đương khoảng 145,4 triệu đồng/lượng.

Theo Reuters, diễn biến phục hồi của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng quay đầu giảm mạnh khi kỳ vọng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá vàng giảm khoảng hơn 10% kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát vào cuối tháng 2, do giá năng lượng tăng cao làm dấy lên lo ngại lạm phát và khả năng Mỹ phải duy trì lãi suất ở mức cao hơn.

Đêm 25, rạng sáng 26/5, truyền thông Iran đưa tin một số tiếng nổ đã vang lên ở thành phố Bandar Abbas và các khu vực ven biển gần eo biển Hormuz. Fox News dẫn lời người phát ngôn quân đội cho biết lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công "tự vệ" ở miền nam Iran.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) xác nhận rằng lực lượng này đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu bao gồm các tàu thuyền cố gắng rải thủy lôi và những địa điểm phóng tên lửa. Theo CENTCOM, cuộc tấn công được tiến hành nhằm bảo vệ quân đội Mỹ khỏi các mối đe dọa từ lực lượng Iran.

Tổng thống Trump xác nhận ông đã nói chuyện với lãnh đạo các quốc gia trên, cùng Ả-rập Xê-út và Bahrain về một loạt các thỏa thuận nhằm bình thường hóa quan hệ với Israel.

"Tôi đã tuyên bố rằng, sau tất cả những nỗ lực của Mỹ để cố gắng ghép nối bức tranh phức tạp này lại với nhau, điều bắt buộc là tất cả các quốc gia này, ít nhất là đồng thời, phải ký kết Hiệp định Abraham”, ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social hôm 25/5.

