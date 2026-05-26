PV Power chủ động nguồn nhiên liệu, ứng phó biến động thị trường

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu liên tục biến động bởi địa chính trị và khí hậu ngày một khắc nghiệt, bài toán đảm bảo nguồn nhiên liệu ngày càng trở thành yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp. Với Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), sự chủ động trong công tác nhiên liệu không chỉ giúp duy trì vận hành ổn định mà còn là nền tảng để doanh nghiệp giữ vững tăng trưởng trong dài hạn.

Diễn biến của thị trường điện trong những tháng đầu năm 2026 là minh chứng rõ nét. Nhu cầu phụ tải có sự dịch chuyển bất thường giữa các vùng do điều kiện thời tiết thay đổi, trong khi đó nguồn thủy điện chịu tác động từ dòng chảy thiếu ổn định. Cùng thời điểm, các yếu tố bên ngoài như xung đột địa chính trị tiếp tục đẩy giá dầu, giá khí và chi phí vận chuyển biến động theo chiều hướng khó dự báo. Trong bối cảnh đó, khả năng chuẩn bị trước và chủ động ứng phó đã trở thành lợi thế quan trọng của PV Power.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, lãnh đạo Tổng công ty cho biết từ sớm PV Power đã xây dựng các kịch bản cung ứng nhiên liệu cho năm 2026, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến thị trường. Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ nhằm đảm bảo nguồn cung luôn sẵn sàng trong các giai đoạn cao điểm. Tại các nhà máy điện than của Tổng công ty, lượng than tồn kho luôn được duy trì ở mức an toàn.

Nhờ vậy, dù thị trường có nhiều biến động, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty vẫn được duy trì ổn định. Giá nhiên liệu tăng là yếu tố khó tránh khỏi, song với cơ chế vận hành của thị trường điện và năng lực kiểm soát chi phí, PV Power vẫn giữ được hiệu quả hoạt động ở mức tích cực. Đây chính là minh chứng cho vai trò của việc chuẩn bị nguồn nhiên liệu như một “lá chắn” trước các rủi ro từ bên ngoài.

Không dừng lại ở các giải pháp ngắn hạn, câu chuyện nhiên liệu còn gắn chặt với chiến lược phát triển dài hạn. Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp liên tục dành nguồn lực cho các dự án điện khí LNG trọng điểm, đồng thời chủ động chuẩn bị nền tảng tài chính cho giai đoạn đầu tư mới. Việc 5 năm liên tiếp không chia cổ tức bằng tiền mặt cũng xuất phát từ định hướng ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển các dự án trong tương lai của Tổng công ty.

Có thể thấy, chiến lược này đang dần phát huy hiệu quả khi trong năm 2025, PV Power đạt sản lượng điện 18,6 tỷ kWh, doanh thu trên 35.000 tỷ đồng và tiếp tục ghi nhận năm thứ 7 liên tiếp vượt kế hoạch lợi nhuận. Bước sang năm 2026, mục tiêu doanh thu gần 50.000 tỷ đồng mở ra kỳ vọng tăng trưởng mới cho Tổng công ty, khi các dự án điện khí LNG từng bước đi vào vận hành. LNG Nhơn Trạch 3 và 4 đã phát điện thương mại từ cuối năm 2025, trong khi LNG Quỳnh Lập chính thức khởi công hạ tầng kỹ thuật vào tháng 5/2026, tiếp tục mở rộng dư địa phát triển trong giai đoạn tới.

Không chỉ dừng lại ở vai trò nhà sản xuất điện truyền thống, những năm gần đây, PV Power đang từng bước mở rộng phạm vi hoạt động theo hướng tiếp cận chuỗi giá trị năng lượng hiện đại. Tổng công ty đã bổ sung một số ngành nghề mới như sản xuất khí công nghiệp (hydro), đào tạo kỹ thuật, cung ứng nhân lực chất lượng cao và phát triển các dịch vụ liên quan. Cùng với đó, định hướng mở rộng thủy điện tích năng và các lĩnh vực năng lượng mới cho thấy PV Power đang dịch chuyển từ một doanh nghiệp sản xuất điện đơn thuần sang mô hình doanh nghiệp năng lượng tích hợp, chủ động thích ứng với xu thế chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

Trong một thị trường ngày càng nhiều biến động, khả năng chủ động nguồn nhiên liệu không còn đơn thuần là câu chuyện vận hành, mà đã trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp điện. Với việc xây dựng các kịch bản ứng phó linh hoạt với biến động giá năng lượng, PV Power đang từng bước củng cố nền tảng phát triển bền vững, đồng thời khẳng định vai trò của một trong những nhà sản xuất điện chủ lực của Petrovietnam trong tiến trình chuyển dịch năng lượng quốc gia.