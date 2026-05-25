Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhà sáng lập 7-Eleven qua đời

Ngọc Ánh

TPO - Doanh nhân Toshifumi Suzuki - người làm thay đổi ngành bán lẻ Nhật Bản thông qua việc mở rộng chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven - vừa qua đời ở tuổi 93.

Toshifumi Suzuki là doanh nhân đóng vai trò thay đổi ngành bán lẻ Nhật Bản thông qua việc mở rộng chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven. Ông qua đời ở tuổi 93 hôm 18/5, do suy tim. Thông tin được Seven & i Holdings công bố ngày 25/5.

"Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất với sự yêu mến mà mọi người đã dành cho ông lúc sinh thời", thông báo từ Seven & i Holdings viết.

seven-i-suzuki-scaled.jpg
Ông Toshifumi Suzuki là nhân vật có ảnh hưởng trong giới kinh doanh Nhật Bản. Ảnh: Mint.

Ông Toshifumi Suzuki sinh năm 1932 tại tỉnh Nagano, phía Tây Bắc Tokyo. Sau khi học hết phổ thông, ông chuyển lên thành phố để học đại học và hoàn thành chương trình cử nhân ngành kinh tế và thương mại tại Đại học Chuo vào năm 1956.

Ông gia nhập chuỗi siêu thị Ito-Yokado (Nhật Bản) năm 1963, nhanh chóng trở thành giám đốc điều hành cấp trung, chuyên quản lý một chuỗi các nhà bán lẻ tổng hợp. Khi đến thăm Mỹ, Suzuki đã bị hấp dẫn bởi các cửa hàng 7-Eleven với những chi nhánh chật cứng, lộn xộn nhưng lại cực kỳ hiệu quả khi hiểu về thị hiếu địa phương.

Toshifumi Suzuki đã quyết định mua lại Southland Corp (công ty mẹ của 7-Eleven tại Mỹ) sau khi công ty này nộp đơn phá sản vào năm 1990. Năm 1978, Suzuki trở thành Giám đốc của Seven-Eleven Nhật Bản. Năm 2005, công ty mẹ Seven & i Holdings ra đời để hợp nhất các mảng siêu thị và nhà hàng, ông trở thành Chủ tịch kiêm CEO.

"Khi tôi lần đầu tiên quyết định đưa 7-Eleven về Nhật Bản, tất cả mọi người đều nói rằng nó sẽ không thành công và phản đối ý tưởng đó, từ các giám đốc điều hành, giáo sư đại học cho đến các cố vấn. Nhưng tôi biết họ đã sai", ông Suzuki chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 2013.

Dưới sự lãnh đạo của Suzuki, 7-Eleven Japan phát triển thuận lợi nhờ tập trung vào hiệu quả vận hành, quản lý tồn kho dựa trên dữ liệu và các cửa hàng quy mô nhỏ phục vụ nhu cầu hằng ngày của người dân khu vực lân cận.

417028.jpg
Hệ thống cửa hàng tiện lợi 7-Eleven đã phát triển trên toàn thế giới. Ảnh: The Japan Times.

Theo Reuters, cách tiếp cận của Suzuki đã làm thay đổi thói quen mua sắm tại Nhật Bản, nơi các cửa hàng tiện lợi dần vượt xa vai trò của một điểm bán hàng tạp hóa đơn thuần để trở thành trung tâm thiết yếu cho việc thanh toán hóa đơn, đặt vé, dịch vụ ATM, giao nhận bưu kiện và đồ ăn chế biến sẵn.

Sau 40 năm không ngừng cải tiến, mở rộng và phát triển 7-Eleven, năm 2016, ông rời khỏi cương vị giám đốc điều hành công ty ở tuổi 83. Hai cuốn sách của ông về sự phát triển và thành công của Tập đoàn 7-Eleven xuất bản tại Nhật Bản năm 2013 là Tâm lý chiến trong bán lẻ Thay đổi tư duy trong bán lẻ.

Ngọc Ánh
Mint, Reuters
#Toshifumi Suzuki #7-Eleven #bán lẻ Nhật Bản #doanh nhân #di sản

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe