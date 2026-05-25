Văn hóa

Mô hình nghệ thuật Nhật Bản hút khách tại phố cổ Hội An

Ngọc Ánh

TPO - Baby Sumo Kō là nhân vật nghệ thuật do nghệ sĩ Koichi sáng tạo, lấy cảm hứng từ hình tượng sumo truyền thống Nhật Bản nhưng được tái hiện bằng tinh thần đương đại. Trong khuôn khổ Lễ hội Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22, nhân vật này trở thành điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách.

Điểm check-in hút khách

Trong khuôn khổ Lễ hội Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22 diễn ra từ ngày 22-24/5 tại phố cổ Hội An (Đà Nẵng) nhân vật đồ chơi nghệ thuật Baby Sumo Kō của nghệ sĩ Koichi trở thành điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách.

Là hoạt động văn hóa đối ngoại thường niên, Lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản được tổ chức nhằm tái hiện và gìn giữ mối quan hệ giao lưu kéo dài hơn 400 năm giữa Hội An và Nhật Bản. Năm 2026, lễ hội mang đến chuỗi hoạt động đa dạng như trình diễn nghệ thuật, trưng bày văn hóa, giao lưu cộng đồng và không gian sáng tạo đương đại.

Không gian trưng bày Baby Sumo Kō với các phiên bản đồ chơi nghệ thuật tại khu vực phía trước Nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản.

Trong không gian Nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản, Baby Sumo Kō xuất hiện với nhiều phiên bản mang màu sắc văn hóa khác nhau. Các thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật, đời sống của Việt Nam lẫn Nhật Bản thu hút du khách chụp ảnh và trải nghiệm.

Nổi bật trong số đó là phiên bản Geisha Kō gợi nhắc hình ảnh geisha truyền thống Nhật Bản với tạo hình mềm mại, thanh lịch, HoKōsai được lấy cảm hứng từ mỹ thuật Nhật, Dragon Kō mang đậm dấu ấn Việt Nam thông qua hình tượng rồng.

Sự xuất hiện đồng thời của các phiên bản này tạo nên một cuộc đối thoại thị giác thú vị giữa những chất liệu văn hóa khác nhau.

Du khách hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm và chụp hình lưu niệm tại khu vực trưng bày.

Không chỉ đơn thuần là mô hình trưng bày, Baby Sumo Kō còn được xem như một cách tiếp cận mới để đưa nghệ thuật và văn hóa đến gần hơn với giới trẻ. Thông qua hình thức đồ chơi nghệ thuật đang phát triển mạnh trong những năm gần đây, các yếu tố văn hóa truyền thống được kể lại bằng góc nhìn gần gũi, trẻ trung và dễ tiếp cận.

Chuyện phía sau nhân vật Baby Sumo Kō

Bên cạnh hoạt động trưng bày, khu vực của Baby Sumo Kō còn tổ chức nhiều trải nghiệm tương tác dành cho khách tham quan. Nhiều du khách quốc tế dành thời gian chụp hình lưu niệm, tìm hiểu câu chuyện phía sau nhân vật và chia sẻ sự thích thú với các thiết kế mang màu sắc giao thoa văn hóa. Không gian này trở thành một điểm dừng chân nhộn nhịp trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Đại diện Baby Sumo Kō cùng phiên bản Geisha Kō chụp hình lưu niệm cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ITO Naoki và phu nhân.

Baby Sumo Kō là nhân vật nghệ thuật do nghệ sĩ Koichi sáng tạo, lấy cảm hứng từ hình tượng sumo truyền thống Nhật Bản nhưng được tái hiện bằng tinh thần đương đại. Hình ảnh em bé sumo tròn trịa, luôn nở nụ cười và tràn đầy năng lượng được xây dựng như biểu tượng của sự tích cực, tự tin.

Baby Sumo Kō còn được xem như một cách tiếp cận mới để đưa nghệ thuật và văn hóa đến gần hơn với công chúng.
Thông qua nhân vật này, Koichi muốn truyền tải thông điệp “KŌ - Knock Out Body shaming”, hướng đến việc phá bỏ những định kiến về ngoại hình và khuyến khích mỗi người được tự do thể hiện bản thân theo cách riêng. Đây cũng là lý do Baby Sumo Kō nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu nghệ thuật trẻ nhờ sự kết hợp giữa tính giải trí, yếu tố thị giác và thông điệp xã hội tích cực.

Koichi sinh năm 1981 tại Việt Nam, hiện sống và làm việc tại TPHCM. Anh theo đuổi nghệ thuật đương đại kết hợp công nghệ số và AI để tạo nên những trải nghiệm thị giác mang tính cá nhân.

#Baby Sumo Kō #Giao lưu văn hóa #Hội An #Nghệ thuật Nhật Bản #Nghệ thuật đương đại #Koichi #Lễ hội

